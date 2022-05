Un videojuego mallorquín para la PlayStation

Operation Highjump: The Fall of Berlin está muy cerca de completar su misión y de forma más que exitosa. El videojuego que está desarrollando la empresa mallorquina Mansion Games, un run&gun que es un homenaje a las resistencias europeas a las tropas nazis, no solo saldrá al mercado de la mano de PlayStation Talents y Meridiem Games para PC, PlayStation 4 y 5 y Nintendo Switch, sino que ha conseguido quintuplicar la cifra inicial que pretendía con la campaña de financiación en la plataforma Kickstarter, que al cierre de esta edición rondaba los 35.000 euros.

La respuesta de los más de 500 patrocinadores que apoyan este videojuego, con su aportación económica, que crece cada día, ha sido el último «subidón» para el equipo de Mansion Games, que trabaja inspirado por «el espíritu antiguo, pero con tecnología de hoy», explica Víctor Fernández, uno de sus fundadores, junto a Mar Gallardo, de este estudio.

Operation Highjump: The Fall of Berlin rinde homenaje a las resistencias europeas que combatieron como un segundo frente en la II Guerra Mundial. «No se suele hablar de toda esa gente que eran periodistas, panaderos, granjeros... y que deciden no claudicar ante las tropas nazis», comenta Fernández sobre el argumento. El protagonista de la misión es Joe Kawalski, teniente de la resistencia polaca y con un tormentoso pasado que le ha marcado. El objetivo es localizar y eliminar a los principales jerarcas del Tercer Reich antes de que escapen y evitar que los secretos de la tecnología nazi acaben en manos equivocadas. Kawalski y el comando Dogs of war se mueven por el Berlín de 1945, cuando ya está muy cerca el fin de ese régimen nacionalsocialista.

Para no faltar a la historia, Mansion Games ha realizado una preproducción muy exhaustiva, viajando a Berlín para fotografiar lo que queda en pie de aquella época, consultando documentos desclasificados y cotejando información «para no meter la pata». Al tratarse de una cuestión «sensible», en el videojuego no aparecen esvásticas, aunque se reconoce perfectamente a los nazis, y el nombre de Hitler ha sido sustituido por Little dictator.

Este es, además, un proyecto transmedia, es decir, no se quedará solo en un videojuego. La intención de sus creadores es que la historia pivote en diferentes géneros, como la narrativa o la música. Esta última es una parte importante de Operation Highjump, ya que ha sido compuesta por Chris Huelsbeck, responsable de las bandas sonoras de más de 70 videojuegos, entre ellos Turrican o Star Wars: Rebel Strike. También son más que destacables las escenas ilustradas a mano y la colaboración del maestro ilustrador Alfonso Azpiri, responsable de Lorna. «Se ha sumado gente top, que se enamoraron del proyecto al principio, cuando no había recursos ni nada», se enorgullece Fernández. Actualmente, un equipo de 10 personas está trabajando en el juego a tiempo completo. Ahora ya están en la fase de ampliar contenidos y a final de año deben entregar su trabajo al publisher, por lo que en Mansion Games prevén que Operation Highjump: The Fall of Berlin esté a la venta a lo largo de 2023.

La campaña de financiación en la plataforma Kickstarter finalizará el 26 de mayo y todo lo conseguido revertirá en «ampliar el juego, más y mejor», apunta Fernández. Los patrocinadores conseguirán contenido extra y recompensas.

Aunque ahora parece que todo va rodado, Víctor Fernández asegura que llegar hasta este punto ha supuesto «mucho trabajo de pico y pala y obstáculos, más porque se trata de una startup de videojuegos».

En el historial de Mansion Games figura que tras entrar en el programa Emprenbit, de la Fundación ParcBit, lograron el premio de PalmaActiva al mejor proyecto empresarial en 2019. Justo después, les contactó un captador de Lanzadera, la aceleradora de empresas valenciana, del empresario Juan Roig, que tiene un acuerdo con Sony Interactive Entertainment España, lo que ha permitido a los mallorquines formar parte del programa PlayStation Talents. Además, también han entrado en BerriUp, otra aceleradora privada para empresas emergentes.