Centrada en su carrera musical, Carolina Cerezuela disfruta de una vida tranquila y alejada del foco mediático en Mallorca con su marido, Carlos Moyá, y sus tres hijos. Son contadas las ocasiones en las que se deja ver por Madrid y, aprovechando una de ellas, se le ha preguntado por los rumores de embarazo de Mery Perelló y Rafa Nadal.

Los looks holgados y la mascarilla quirúrgica que ha lucido la mujer del tenista durante el último Roland Garros ha hecho que salten las alarmas. Enamorados desde hace 14 años, Xisca y Rafa pasaron por el altar en 2019 y nunca han ocultado sus deseos de ser papás, de ahí que los rumores se hayan desatado tras las últimas apariciones públicas de la mallorquina.

"No os puedo decir, no tengo ni idea", confiesa Cerezuela, cuyo marido es entrenador de Nadal y una de las personas más cercanas al tenista. Reconoció que sería una preciosa noticia y se ha deshecho en piropos con Perelló, con la que tiene una estrecha relación: "es adorable, es muy discreta, es muy sencilla".

Sin embargo, y en el caso de saber algo acerca de una futura paternidad, prefiere mantener la prudencia y apunta que, "aunque no podemos obviar el tándem maravilloso y perfecto que forman Rafa y Carlos, son temas que no me competen a mí y no debo hablarlos yo". "No soy la persona adecuada para hablarlo, solo darles la enhorabuena y decirles que gracias por todo lo que nos hacen disfrutar y que sigan así y desearles lo mejor", añade.

Acompañada de su madre, la actriz ha disfrutado de una jornada de compras por la capital y ha contado que, al margen de los próximos conciertos que ofrecerá con 'Anglada y Cerezuela', vienen "nuevos proyectos", de los que por el momento prefiere no revelar ningún detalle.