El fiscal del caso Kote Cabezudo, Jorge Bermúdez, ha modificado su petición de condena para este fotógrafo donostiarra acusado de distintos delitos de índole sexual, elaboración de pornografía infantil y estafa, entre otros, hasta cerca de los 250 años, casi el doble de los 121 años y medio de prisión que demandaba inicialmente.

Al término de la sesión del juicio celebrada este jueves, Bermúdez no ha concretado la cantidad exacta de años que solicita ahora para el procesado, aunque sí ha especificado a los periodistas que "se ha duplicado" para "prácticamente llegar a los 250 años de prisión".

Por su parte, la acusación particular, que representa a 14 de las 17 modelos de Cabezudo afectadas en esta causa, aún no ha concretado su solicitud de condena, algo que hará el próximo lunes, si bien en la vista ha avanzado que ésta no variará demasiado de su petición inicial de 2.388 años de cárcel.

Agresiones o abusos sexuales

En declaraciones a la prensa, el fiscal ha explicado que el incremento de su petición para el acusado responde a la prueba que ha sido practicada en las cuatro semanas que ha durado hasta el momento la vista oral, donde se han aportado "vídeos" que permiten "datar concretamente" la fecha en la que presuntamente se produjeron" hasta ocho agresiones o abusos sexuales relatados por una de las víctimas.

"Se ha puesto fecha" así y "se ha cuantificado el número de actos punibles" contra el acusado, ha relatado el fiscal, quien ha justificado en este hecho su decisión de acusar al fotógrafo por varios delitos más.

Asimismo, el representante del Ministerio Público ha decidido agravar otros delitos relacionados con la elaboración de pornografía infantil por considerarlos "especialmente degradantes y vejatorios" para las víctimas que han padecido, a su entender, "un especial sufrimiento" que "tiene que ver con la difusión" de este contenido y con el hecho de que hayan sido "identificadas por su entorno".

Bermúdez ha aclarado, no obstante, que este aumento en su solicitud de condena para Cabezudo, no debe resultar "precisamente sorpresiva, habida cuenta de que la de la acusación particular es muy superior", con lo que considera que la demanda del Ministerio Público "no se está excediendo" ya que "simplemente se atiene a lo que considera que se ha acreditado" en el juicio.