Empieza la cuenta otras para la boda de Chenoa el próximo mes de junio en Mallorca. La cantante está viviendo uno de los momentos más ilusionantes de su vida, ya que se encuentra inmersa en los preparativos de su esperado enlace matrimonial con Miguel Sánchez Encinas, que tendrá lugar la isla en junio, después de haberlo retrasado en dos ocasiones a causa de la pandemia de coronavirus.

"Afortunadamente tengo muy buenas amigas y amigos que me están ayudando con todos los preparativos, aunque ya he empezado a notar cierto estrés con todo lo que conlleva", revela con una sonrisa la cantante mallorquina.

La intérprete lucirá para la ocasión un vestido del diseñador Hannibal Laguna. "Todavía lo está confencionando -avanza-, no me lo he probado pero lo haré dentro de poco", detalla. A la vez que añade que lo que ya tiene son los zapatos que lucirá.

En la lista de invitados, Chenoa revela que no faltarán en ella sus compañeros de Operación Triunfo, pero que en esta ocasión Chenoa se quedará sin cantar. "Laura se va a casar y a Chenoa que ya sido muy protagonista en otras ocasiones, ahora no le toca".

La cantante explica que pese a los numerosos preparativos de la boda, su carrera artística no se detiene. "Tengo proyectos que todavía tienen que terminar de cuajar, proyectos de música y televisión, que son los mundo de donde vengo y que son coherentes con los inicios de mi carrera", explica.

La cantante Chenoa puso fecha a su boda con el médico Miguel Sánchez Encinas, pospuesta por culpa de la pandemia de coronavirus, el pasado mes de noviembre. La pedida de mano tuvo lugar en Roma en el 2019, en el 44 aniversario de la cantante.

¿Quién es Miguel Sánchez Encinas?

“Lo conocí en una cena de amigos. Nos sentaron en la mesa y me lo pusieron delante, y le dije a mi amiga: ni de coña, lo quiero al lado”. Así es como conoció Chenoa a Miguel: fue un flechazo y, tiempo después, él le pidió la mano el día de su cumpleaños.

Miguel Sánchez Encinas es un famoso médico especializado en Urología. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid y, en la actualidad es el responsable de Urología en el Centro Médico Paseo de la Habana, en Madrid y es Jefe de Servicio en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, además de ejercer como profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos. Por tercer año consecutivo, es uno de los 100 médicos más prestigiosos según la lista elaborada por la revista Forbes, instalado en el "Top 5" de profesionales en su especialidad.

En cuanto a su vida personal, el futuro marido de Chenoa está divorciado y tiene una hija de su anterior matrimonio, además es aficionado al running.