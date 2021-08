La vocalista del grupo irlandés 'The Corrs', Sharon Corr, ha arremetido contra Telma Ortiz, la hermana de la reina Letizia. La cantante, de 51 años, acaba de publicar una canción en solitario llamada ' The Fool & The Scorpion' ('La tonta y el escorpión'). Un lanzamiento que está dando mucho que hablar por el mensaje que tiene la letra.

Publicado el pasado 27 de julio, el sencillo habla sobre su exmarido, Robert Gavin, padre de sus dos hijos, así como de una forma directa contra su actual pareja, la cuñada del rey Felipe VI, Telma Ortiz. A lo largo de la canción destacan mensajes confusos que parecen dirigidos a Gavin. Sin embargo, las palabras más duras, las deja para el final, un claro ataque a la compañera de su exmarido.

"Es una historia de traición"

La irlandesa relata en su nuevo lanzamiento cómo vivió el engaño de su exmarido con la hermana de la reina Letizia. “Destrozada por los acontecimientos del día anterior, las lágrimas perforan mi piel como si fueran carámbanos. De nuevo, estoy en sintonía con los elementos solo que esta vez mi corazón ha sido roto en millones de pedazos, para nunca volver a ser quien era. Empecé a escribir palabra tras palabras, salían de mí a borbotones como un meteorito, impactando en la tierra. Es una historia de traición. Está todo en la letra”, señaló en las redes de su dureza minutos antes de publicar su nuevo trabajo.

En una especie de catarsis personal tras su separación, algunos trozos de la letra se traducen así: "La hermana retorcida de la Reina y el camaleón, la tonta y el escorpión, soy libre, he renacido", "La loca y el escorpión, ahógate con las lágrimas del amor de una madre", "Cruza de vid en vid, chupando la sangre de los derechos matrimoniales, jugando a mamás y a papás con mis bebés..." (...) "Hay algo de enfermo y no hay cura para ti, yo te dejaré sangrar y secarte", dice la controvertida canción.

Por su parte, la pareja, que ahora está esperando su primer hijo en común, siempre ha llevado su relación con total discreción. La única aparición pública oficial juntos fue en 2019, durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias.

Para Telma Ortiz este será su segundo hijo. Mientras que para Robert Gavin será su tercero. Ella ya es madre de Amanda, fruto de su relación de cinco años con el abogado toledano Enrique Martín Llopis, mientras que él es padre de Cathal Robert Gerard y Flori Jean Elizabeth, nacidos de su matrimonio con la cantante.