Hecho aquí | Cómo lucir una obra de arte en tus manos

Con la llegada del calor, los abanicos se convierten en los accesorios más deseados porque son tremendamente útiles para refrescarnos (de eso, no hay ninguna duda) pero también complementan nuestros estilismos y nos aportan es savoir faire tan interesante. Reinas, princesas y plebeyas no dudan en hacerse con uno, pero los abanicos reivindican también su espacio en los looks del hombre moderno y actual, como un accesorio exclusivo y elegante.

Los diseños y creaciones de Rosario P. Estudi son puro arte elevado al infinito, confecciona abanicos tanto para hombre como para mujer, piezas exclusivas de alta calidad y pintadas a mano sobre seda natural con estampaciones marinas, florales, abstractas o tie dye. Puedes visitar su estudio (con cita previa) o seguir sus creaciones a través de redes sociales y, si lo deseas, también puedes solicitar encargos personalizados para a ti o para obsequiar con el regalo perfecto, porque un abanico artesanal no es un complemento de moda, es una obra de arte en tus manos que jamás pasará de moda.