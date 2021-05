El economista y filósofo indio Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en 1998,, ha sido galardonado con el premio "Princesa de Asturias" de Ciencias Sociales 2021, tercero de los ocho galardones internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias y que cumplen con esta su XLI edición. A este premio optaban un total de 41candidaturas de 20 nacionalidades.

A Amartya Sen, que ha sido profesor en Oxford, Harvard, Cambridge, Stanford o Berkeley se le conoce por sus trabajos sobre las hambrunas, la teoría del desarrollo humano, la economía del bienestar y los mecanismos subyacentes de la pobreza.

A finales de la década de los 60 y principios de los 70, los escritos de Sen ayudaron a definir el campo de la Teoría de la elección pública, donde pone en cuestión el utilitarismo dominante y propone integrar "bienes" como la libertad y la justicia en el cálculo del desarrollo. Su contribución en la teoría social de Kenneth Arrow fue mostrar en qué condiciones el teorema de imposibilidad de Arrow puede ser útil para extender y enriquecer el campo de la "elección colectiva".

La obra más reconocida de Amartya Sen es su ensayo Pobreza y hambruna: Un ensayo sobre el derecho y la privación (Poverty and Famines: An Essay on Entitlements and Deprivation) de 1981, en el cual demostró que el hambre no es consecuencia de la falta de alimentos, sino de desigualdades en los mecanismos de distribución de alimentos. Aparte de su investigación sobre las causas de las hambrunas, su trabajo en el campo del desarrollo económico ha tenido mucha influencia en la formulación del índice de desarrollo humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En 1998 fue galardonado con el premio Nobel de Economía por "su contribución al análisis del bienestar económico"

Durante los años 80, Amartya Sen, colaboró con la filósofa del feminismo Martha Nussbaum, galardonada con el este mismo premio, el "Princesa de Asturias" de Ciencias Sociales, en 2012.

Debido a la situación provocada por la pandemia del covid-19, la reunión del jurado se desarrolló mediante videoconferencia.

Los Premios Princesa de Asturias están destinados, según señala su Reglamento, a galardonar “la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones en el ámbito internacional”. Conforme a estos principios, el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales se concederá a “la labor creadora y/o de investigación de la historia, el derecho, la lingüística, la pedagogía, la ciencia política, la psicología, la sociología, la ética, la filosofía, la geografía, la economía, la demografía y la antropología, así como de las disciplinas correspondientes a cada uno de dichos ámbitos”.

El Premio está dotado con una escultura de Joan Miró –símbolo representativo del galardón−, un diploma, una insignia y la cantidad en metálico de cincuenta mil euros.

Hasta el momento se e han fallado los premios de las categorías de Artes y de Comunicación y Humanidades, que recayeron respectivamente en la artista serbia Marina Abramovic, el máximo exponente de la performance, y en la periodista y escritora estadounidense Gloria Steinem, considerada un icono del feminismo moderno por su lucha en favor de la igualdad.

El de Ciencias Sociales está destinado a reconocer "la labor creadora y de investigación de la historia, el derecho, la lingüística, la pedagogía, la ciencia política, la psicología, la sociología, la ética, la filosofía, la geografía, la economía, la demografía y la antropología, así como de las disciplinas correspondientes a cada uno de dichos ámbitos".

Con el premio "Princesa de Asturias" de Ciencias Sociales han sido reconocidos en ediciones anteriores economistas como Dani Rodrik (2020) y Paul Krugman, historiadores como Mary Beard y Joseph Pérez, sociólogas como Saskia Sassen o Martha C. Nussbaum, filósofos de la talla de Tzvetan Todorov o Jürgen Habermas y políticas como Mary Robinson.

Tras este galardón aún quedarán por fallarse los correspondientes a Deportes, el 2 de junio; Letras, el 9 de junio; Cooperación Internacional, el 16 de junio; Investigación Científica y Técnica, 23 de junio, y Concordia, los días 29 y 30 de junio.

