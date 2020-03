Pla i Llevant presenta más de sesenta referencias de vino

Las bodegas integrantes de la denominación de origen Pla i Llevant presentaron las novedades de este año ante 600 personas. La cita se celebró el viernes en el hotel GPRO Valparaíso (Palma) y durante el evento se presentaron 67 referencias de vino de 10 de los 14 'cellers' de la agrupación vinícola.

Pilar Oliver, de Vins Miquel Oliver, presentó la nueva imagen de sus conocidos Muscat y Son Caló, así como la nueva versión web de la empresa. Por su parte, Toni Gelabert ofreció a degustar la añada 2019 del monovarietal Macabeu y la del 2018 de Illenc, un coupage ilustrado por Albert Pinya, de Callet y Cabernet Sauvignon. Bodegas Bordoy presentó 12 vinos, entre ellos el dulce de Merlot bautizado como Sa Rota Dolç. También estuvo presente la bodega Miquel Gelabert con el vino Chardonnay Roure Selecció Especial, Son Caules Rosat y otras 20 referencias más.

Integrantes de la denominación de origen Pla i Llevant, el viernes. DM

No faltaron las bodegas ecológicas Can Coleto, Can Majoral y Es Fangar, así como los 'cellers' Pere Seda de Manacor, Armero i Adrover de Felanitx y Vi Rei de Llucmajor. De hecho, su presidente, Antoni Bennàssar, destacó el buen momento de esta denominación de origen, premiada recientemente con el premio de Promoción del Producto Local por la Associació de Periodistes i Escriptors Gastronòmics de les Balears.

Certificación para Pere Seda



El 'celler' Pere Seda recogió la certificación ISO 22000, reconocida internacionalmente, que garantiza el cumplimiento de un sistema de gestión de seguridad alimentaria. Tòfol Reus, uno de sus responsables, mostró su satisfacción: "Han sido meses de trabajo duro. La certificación demuestra que podemos ofrecer las máximas garantías de calidad, desde la producción del vino hasta que llega al cliente final".