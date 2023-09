Cuidar tu alimentación y tomar decisiones algo más inteligentes con relación a tu dieta, puede ser difícil, sobre todo si no sabes hacia dónde dirigirte.

Por ese motivo, te recomendamos un superalimento que tiene decenas de propiedades y contribuirá a la mejora de tu salud.

Si quieres estar lo más saludable posible, toma nota de la fruta de la que te vamos a hablar. Seguro que la conoces, pero no sabrás exactamente qué beneficios puede aportar a tu cuerpo. Es una muy buena opción para acompañar tus meriendas: en un batido, con un yogur, en una macedonia, con avena...

Para llevar una alimentación equilibrada es imprescindible saber cuáles son los mejores alimentos y, además, acostumbrarte a tener una rutina de ejercicio.

Los nutricionistas recomiendan no comer lo mismo todos los días, ya que puede provocar que nos cansemos y tiremos la toalla por aburrimiento. Para que sea más ameno y sencillo, se recomienda aprender a cocinar y mezclar nuevos ingredientes, porque es la forma ideal de realizar deliciosos menús diarios.

Superalimento: los arándanos

Comer arándanos asiduamente, puede aportar beneficios muy interesantes:

El motivo principal es la cantidad de antioxidantes que poseen estas bayas y que previenen o retrasan algunos tipos de daños en las células. Por eso, está demostrado que estas sustancias naturales retrasan el envejecimiento. La revista "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America", concluyó que los antioxidantes pueden ayudar a combatir los radicales libres, que se acumulan en las células y lo dañan, provocando riesgo de padecer cáncer y otras enfermedades.

Consumir arándanos regularmente ayuda a agudizar la memoria y mantener la atención. Un artículo publicado por la "Estación Experimental Agrícola de Nueva Jersey a través de la Universidad de Rutgers" confirma que, estas bayas, ayudan a que la sangre del cerebro fluya mejor, por lo que evita que las arterias se obstruyan, reduciendo el riesgo de padecer demencia vascular.

Por otra parte, los expertos afirman que pueden reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares debido su cantidad de antocianinas. Se ha demostrado que mejora la salud y reducen el riesgo de este tipo de dolencias y, además, son las que dan a esta fruta su color azul característico. Según Harvard Health pueden ayudar a reducir la presión arterial, lo que reduce aún más el riesgo general de tener enfermedades del corazón. Las antocianinas funcionan como heroínas en esta baya, ya que también aportan beneficios antiinflamatorios que ayudan a reducir el colesterol LDL (el conocido como malo).

Por último, y no por ello menos importante, la fibra de los arándanos ayuda a mantener tu peso a raya, ya que, la ingesta de 200 gramos, esta fruta, a diario, aporta el 85% de fibra que necesitamos en el día a día.