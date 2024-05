Un día de despedidas en el Real Mallorca

El RCD Mallorca está a poco más de 24 horas de echar el cierre a la temporada 2023/24. El partido en Getafe, intrascendente a nivel deportivo como el resto de encuentros de la jornada al estar todo decidido, pondrá el punto y final a un curso demasiado irregular, que pudo acabar en desgracia, pero que finalmente se ha zanjado con el equipo en Primera División por cuarta campaña consecutiva.

Pero además de significar el inicio de las vacaciones hasta que arranque la pretemporada en julio, el choque en el Coliseum Alfonso Pérez marcará un antes y un después. Será un día de despedidas, tanto del cuerpo técnico como de jugadores, y el fin a un ciclo de más de dos temporadas que ha vivido su momento álgido con la disputa de la final de la Copa del Rey.

Sin duda, el adiós de Javier Aguirre eclipsará al resto. Era un secreto a voces en las últimas semanas, con el nombre de Jagoba Arrasate como su sustituto, pero no fue hasta este miércoles cuando el club hizo oficial el final de la aventura en la isla del técnico mexicano. Una decisión que parte de la dirección deportiva, que cree que el ‘Vasco’ ha cumplido ya con su misión en el Mallorca y que se necesita aire nuevo en el banquillo.

Un adiós que se hizo público este jueves en Son Moix, en un acto breve, frío y escueto en el que estuvo acompañado por su cuerpo técnico, su mujer y Pablo Maffeo y Antonio Raíllo. Este mediodía, en la rueda de prensa previa a enfrentarse al Getafe, se espera que el técnico hable abiertamente de todo lo sucedido estas últimas semanas.

Curiosamente, el de Ciudad de México dejará de defender el escudo del Mallorca en el mismo estadio en el que empezó a protegerlo, tras ser la solución de la entidad a la mala racha de Luis García Plaza y la entrada del equipo en puestos de descenso. Desde aquel entonces, tres permanencias y una final de Copa del Rey a sus espaldas. Junto al técnico mexicano también dirán adiós su segundo, el mallorquín Toni Amor, y Pol Lorente, preparador físico del equipo. Luisvi de Miguel, el entrenador de porteros, permanecerá en el equipo tras renovar su contrato.

Si para el cuerpo técnico será un partido especial, no lo será menos para varios futbolistas que también vivirán su último día como bermellones. Ya sea porque su contrato se acaba y no hay oferta de renovación, porque su periodo de cesión finaliza o porque quieren probar una nueva experiencia fuera, son varios los jugadores que saben que el de mañana será el último día con la camiseta del Mallorca.

En el caso de Jaume Costa, salvo sorpresa, el club no le ofrecerá la renovación. El lateral valenciano, de 36 años, ha pegado un bajón en su rendimiento a causa de sus problemas físicos. Sin embargo, ha tenido que jugar este curso mucho más de lo esperado porque su supuesto relevo, Toni Lato, no ha estado al nivel que se presuponía y también ha padecido problemas musculares. Nastasic, que también finaliza contrato, es del agrado de la dirección deportiva, aunque su renovación no termina de concretarse.

Nemanja Radonjic, la apuesta de Pablo Ortells por dotar al equipo de un extremo puro, ha salido rana y el club no ejercerá la opción de compra con el Torino por su fichaje. Cero goles y cero asistencias es su bagaje, además de que no ha conseguido asentarse en el once. Respecto al otro cedido, Nacho Vidal, dependerá mucho del futuro de Pablo Maffeo y de la opinión de Arrasate, que lo tuvo hasta enero en Osasuna.

Precisamente el lateral de Sant Joan Despí, que nunca ha escondido su idea de querer marcharse, es uno de los jugadores que difícilmente estarán la temporada que viene, aunque su caso deberá encontrar un club que proponga una oferta que satisfaga al Mallorca, ya que tiene contrato en vigor. Raíllo, que en ocasiones ya ha deslizado su deseo de probar en otro país, es otro de los futbolistas que podría hacer las maletas, aunque parece una posibilidad más remota.

Mañana, en Getafe, el Mallorca cerrará un ciclo, a la espera de que dé inicio el siguiente bajo el mando de Arrasate.

