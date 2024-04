La opinión de Gabriel Forteza del Sevilla-RCD Mallorca: Que no salgan de la isla

El Real Mallorca debería ser un club innovador y hacer propuestas a quien corresponda. No obstante, solicitar que juegue todos sus partidos como local no se vería con buenos ojos en la competición y lo único que obtendría es el no por respuesta del resto de equipos de la liga.

Pero una manera de solucionar el hecho de no tener que viajar se podría resolver ganando diez o doce partidos en casa y empatar el resto. La suma de puntos sería suficiente para alcanzar el objetivo de la permanencia y ya, si eso, se pierden todos los encuentros a domicilio, algo que no causaría gran sorpresa si vemos los números de la presente campaña lejos de la isla: una victoria, seis empates y ocho derrotas, con un balance de goles de 25 a 11.

¡Que no dejen salir más de la isla a este equipo, por favor!

El partido en Sevilla ha sido uno más esta temporada fuera de casa, el equipo se muestra bien en la primera parte y luego se cae para acabar perdiendo.

El gol de Abdón en el minuto 95 fue anecdótico, tanto que ni lo celebró, aunque sirviera para romper la racha de más de dos meses sin que ningún delantero bermellón marcara un gol.

¿Y saben lo peor de jugar fuera de casa? Que parte de la vida se la juegan ahora en Cádiz. Paciencia, buena suerte y a ver qué pasa.

