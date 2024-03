La falta de pegada del Mallorca, el problema de siempre

Ha pasado ya más de un día de la derrota del RCD Mallorca en el Lluís Companys y el mal gusto y la decepción no se van. Si había un día para meterle mano al peor Barça de los últimos años era este, con un once cogido con pinzas y más pendiente de no sufrir bajas de cara a la Champions que de entregarse en Liga. Pero de nuevo el gran hándicap de los bermellones volvió a aparecer. En la portería bien, en la defensa serios, en el centro del campo competentes, pero arriba se apagan las luces y marcar un gol, lo que da puntos y tranquilidad, se convierte en una misión imposible.

«Llevo setenta partidos con la preocupación del gol, no somos un equipo de marcar mucho. A veces es falta de calidad y a veces mala toma de decisiones», lamentó el técnico del Mallorca Javier Aguirre tras el choque. El mexicano no encuentra la manera de que sus jugadores sean más efectivos de cara a portería rival. A pesar de que este curso el equipo pisa más el área contraria, no consigue traducirlo en goles. Las terribles estadísticas de Larin antes de arrancar el encuentro son la mejor muestra de ello. Dos goles en 52 ocasiones en Liga, una cifra que se amplió tras el choque en Montjuïc.

Al margen de la segunda parte, en la que el equipo se vino abajo físicamente y en la que los cambios, lejos de mejorar al grupo, lo empeoró, el Mallorca hizo una primera mitad que prácticamente rozó la perfección. «Queremos el balón», era el mensaje que envió Aguirre poniendo a Sergi Darder y Morlanes en el centro del campo en vez de los ya habituales Antonio Sánchez y Dani. Idéntico plan que en Mendizorroza ante el Alavés en el que el equipo dominó la posesión.

Y lo cierto es que funcionó. El Barça estaba muy incómodo, con una posesión insulsa y sin profundidad, pasando muchos apuros para superar la línea de cinco defensas. El Mallorca se defendía a la perfección y pasados los primeros minutos la pelota duraba cada vez más en los pies bermellones. Pero de nada servía llegar si todo acababa en saco roto.

Tanto Muriqi como Larin se vieron en varias situaciones durante el choque en uno contra uno o en dos contra dos, pero en ninguna decidieron bien. Disparar a puerta fue algo que se les olvidó a ambos, y cuando lo intentaron, especialmente el canadiense, salieron remates muy desviados. Los pases al hueco que les ofrecieron, quedándose en situación franca de gol, acabaron en intentos de continuar la jugada en vez de disparar. Y es que Ter Stegen, más allá de un cabezazo muy centrado y blando, no tuvo que intervenir.

«Esto va de goles. Se trata de marcar uno más que el rival y no fuimos capaces de hacerlo. Seguimos acusando ese último pase, ese tirar abajo, esa gambeta…», remarcó Aguirre. El Mallorca es el tercer equipo que menos anota del campeonato con 23 goles en 28 jornadas. Es el gran problema que tiene por delante y que le ha privado de sumar muchos puntos durante el curso. Ahora que defensivamente el equipo ya tiene mejor aspecto, no está consiguiendo que le salga rentable.

Los goleadores van por rachas, pero las negativas en el Mallorca están durando mucho. Larin pareció ver la luz a principios de año, pero se ha vuelto a quedar a cero. Muriqi todavía no es el de antes de la lesión, mientras que la estrella de Abdón ya no brilla como al inicio, sobre todo al contar con menos minutos en los últimos partidos.

En una semana llega el Granada a Son Moix en un partido que, tras el triunfo del Cádiz, ha de acabar en victoria. Lo contrario sería muy mala noticia y un motivo bien serio para preocuparse.