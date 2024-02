Más resultado que fútbol

No creo que este sea el lugar más oportuno para hablar de fútbol, aunque esté perfectamente habilitado para ello tratándose, más que nada, de las páginas de deportes de su diario. Me refiero al fútbol como tal, es decir, al juego en sí propiamente dicho, a las combinaciones, a las oportunidades de gol, a la calidad de los jugadores de uno y otro equipo. Me van a permitir que les hable solo del resultado. Sobre todo, olvidándome de la infame primera parte protagonizada por los futbolistas, y por el ¿árbitro?, también. El Mallorca ganó por 2 a 1 y eso es lo único que cuenta. Ganar era prioritario y se consiguió gracias a un gol de Antonio Sánchez con su encomiable derroche por bandera y gracias, después del empate del Rayo a un gol ‘sui generis’ de Vedat Muriqi con un remate de cabeza marca de la casa, o de ‘su’ casa para ser más exactos. Esta victoria aleja al Mallorca del descenso en seis puntos y además, acerca al Rayo, el rival de ayer, a esa terna de equipo implicados en el sufrimiento. Comprenderán que el resultado es ahora mismo más importante que el juego, el contenido supera al continente. Olvídense de hacer las cosas bien, lo que hay que hacer es, simplemente, hacerlas, no diré de cualquier manera, pero casi pues no estamos para hacer bordados. Gracias por aceptarlo y, hasta la próxima.

