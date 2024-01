El Mallorca de la Copa para siempre

La primera pregunta que se me ocurre tras ver el partidazo que nos brindaron los hombres de Aguirre, especialmente en la primera mitad, es ¿por qué no jugamos siempre así? La salida en tromba del Mallorca, con una intensidad desconocida, lindando con el juego duro, fue sencillamente espectacular. Todos y cada uno de los jugadores estuvo a un nivel extraordinario, con un Antonio Sánchez estelar.

Los primeros 15 minutos ya fueron, de largo, los mejores que ha jugado el Mallorca en Son Moix, a los que debió poner la guinda Larin antes de marcar el primer gol. Pero es que los siguientes treinta no estuvieron atrás. Tres a cero en 34 minutos, con dos nuevos tantos -un golazo made in Abdón y un penalti- al mejor equipo de la liga y que no conocía la derrota, ni en Liga ni en Copa, desde que el Real Madrid le ganó allá por septiembre. Para reflejarlo en números, seis remates a portería solo en la primera parte, cuando en el último partido ante el Villarreal apenas hubo uno, el que sirvió para el empate de Llabrés.

Con un tres cero, al Mallorca le tocó hacer de Mallorca, pero el Girona no hizo de Girona, porque no le dejaron. Ni Greif, qué recambio más solvente para la portería, ni esa defensa que ha sido un baluarte en la era Aguirre. Con un equipo con diez por la absurda expulsión de Raíllo.

El sueño de la Copa está más vivo que nunca, apenas a dos pasos, y no hay que descartar que el trofeo pueda llegar a las vitrinas de Son Moix. Eso sí, ha de haber un par de partidos más con un Mallorca como el de ayer.