El rei continua empatant

La reaparició de Valjent al centre de la defensa; Antonio Sánchez, al lateral dret, i Sergi Darder, de nou a l’onze inicial. Aquestes foren les novetats que presentà Javier Aguirre a l’estadi de La Ceràmica.

El centre del camp amb Samu Costa, Morlanes, Dani Rodríguez i Darder, en principi, presentava moltes possibilitats de tenir la pilota i comandar el joc, però no, no va ser així durant noranta minuts, exactament fins que va entrar Javi Llabrés i va marcar un magnífic gol a passada de Morlanes, la millor del capvespre. La resta, i fins a aquest moment, el Mallorca només havia rematat entre els tres pals una sola vegada. Va ser quan Prats feu un llançament de falta directa, que va acabar a córner. La realitat ens diu que si el joc del Mallorca passa per les mans i peus de Rajkovic per començar a crear joc, la cosa no funciona.

Durant tot el partit, els centrecampistes miraven com la pilota volava per damunt ells, sense tenir cap possibilitat de jugar-la. Segurament d’això es deu queixar Sergi Darder. L’artanenc passa molts de minuts sense tenir ni sentir el cuiro i això és una circumstància mala de solucionar. Però també és cert que quan un jugador en vol, sap robar la fórmula per oferir-se i donar sortida a la pilota. Ahir, Darder ho va intentar, però tampoc no va tenir gens d’encert.

En canvi, qui sembla que hagi trobat el seu hàbitat és Morlanes, que tornà a firmar un bon partit. El Vila-real va ser un poc millor que el Mallorca, sobretot en l’aspecte tècnic, però els valencians tampoc no estan per amollar coets. Ni tan sols amb l’entrada del portuguès Guedes, que reapareixia a la lliga com a fitxatge de nivell, serví per mantenir el marcador a favor quan ja pensaven ser vencedors. El Mallorca continua essent el rei de l’empat i de mica en mica va omplint la pica. De tota manera, sumar tres victòries en vint-i-un partits no és per estar-ne gaire satisfet.