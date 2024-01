El RCD Mallorca quiere estar en los cuartos de final de la Copa del Rey. Para ello, deberá derrotar esta noche al Tenerife (22 horas/Movistar), único equipo de Segunda División que queda en el torneo.

Javier Aguirre ha rotado siempre la alineación y ante el conjunto tinerfeño no será distinto. "Están cansados, intentaré mover al equipo. No llegan Muriqi, Valjent, Jaume y Maffeo. No es una excusa, porque hasta el partido hay buenas horas de recuperación. Dos días de diferencia con el partido siempre es más complicado. El día después están aún con la adrenalina, pero al siguiente se baja y es la previa. Habrá que refrescar al equipo", anunció ayer en rueda de prensa.

Salvo sorpresa, este será el once con el que el conjunto mallorquinista arrancará en el Heliodoro Rodríguez López.

Con Greif en la portería, el lateral derecho, ya confirmada la baja de Maffeo, será ocupado por Gio. En el centro de la defensa estarán David López, Nastasic y Van der Heyden, con Lato por la izquierda. En el centro, Mascarell, Darder, Llabrés y Amath se repartirán el trabajo, mientras que el gol será tarea de Abdón, pichichi del equipo en la competición con cuatro dianas.