Javier Aguirre comprende los silbidios y reproches de los aficionados de Son Moix al equipo. El técnico del RCD Mallorca, en la previa del partido de Copa del Rey ante el Valle de Egües, ha apuntado que este año no son reconocibles y que les faltan victorias. "Entiendo la impaciencia de la afición y se pueden manifestar de la manera que quieran. Ustedes (los periodistas) tienen el derecho de señalar lo que no funciona. Con la segunda parte del otro día la gente vio que el equipo quiso ir a por la victoria", ha apuntado esta mañana en la sala de prensa de Son Bibiloni.

"Por ahora no somos un equipo reconocible como el del año pasado, ganando muchos partidos por 1-0 y casi con los mismos jugadores siempre. Es otro equipo, nos falta ganar. Hemos encontrado un par de fórmulas que nos funcionan, pero la victoria se nos escapa", ha añadido.

El preparador mexicano ha reconocido que le extraña las largas rachas sin ganar que acumulan los equipos situados en la parte baja de la clasificación. "Estamos 6 o 7 equipos con rachas de muchos partidos sin ganar, es muy raro. No sé por qué ocurre. Hay partidos muy cerrados. Igual la permanencia sí que estará más barata este año. La cosecha de puntos de los equipos que estamos ahí abajo es muy pobre. Estamos muy cerca entre todos y en una semana la situación puede cambiar, el problema es que no lo hace", ha analizado.

El de Ciudad de México ha revelado que se encuentra con ánimos y con ganas de realizar un buen papel en la Copa: "Me encuentro bien, con ganas de ir a Pamplona. Queremos hacer un buen partido de Copa, espero que sea bonito para todos. Es una buena prueba para ver si somos capaces de ganar un partido y darles minutos a la gente que habitualmente no los tiene".

"El partido importante es ahora, no podemos pensar en el Sevilla. Sería faltarle el respeto al Valle de Egüés y a nosotros mismos. La Copa del Rey es una competición que siempre es atractiva. Hay que darle la seriedad que requiere", ha aclarado acerca de la importancia del duelo de este sábado en Son Moix frente al Sevilla.

El técnico del Mallorca cree que el duelo ante el conjunto navarro les servirá de ensayo para los que les espera frente a los de Diego Alonso. "Es un equipo típico navarro. Mucho juego directo y tiene dos o tres centrocampistas de calidad. Buscan las segundas jugadas, intentan llegar por fuera. Juegan con línea de cinco. Te atraen para golpear en largo. Nos servirá para el Sevilla porque le tiró casi cincuenta centros al área al Villarreal.

Aguirre espera a un Valle de Egües muy motivado ante ellos. "Tenemos que ganar, la racha que llevamos en la Liga no me gusta nada. Hay que cambiar el chip y buscar estar en el sorteo la semana que viene. Para ellos será una fiesta, tendrán su manera de jugar, estarán hipermotivados porque es difícil jugar contra un equipo de Primera", ha destacado.

"Es un campo bonito, de césped artificial. Evidentemente, es distinto el suelo y los apoyos. No estamos acostumbrados. No he querido ni siquiera entrenar en hierba artificial para evitar problemas de sobrecarga. No va a ser una excusa. Es un campo con medidas reglamentarias. Podemos y debemos demostrar que somos un equipo de Primera División", ha comentado acerca del terreno de juego donde se disputará la eliminatoria.

Al ser cuestionado por el estado de Muriqi, Aguirre ha explicado que el kosovar está un poco bajo de moral por la lesión. "Hoy estuve con él en la camilla, no estaba del mejor humor posible. A nadie le gusta lesionarse y los jugadores que no están acostumbrados a ello, como Vedat, se desesperan. Necesita un apoyo moral nuestro. Con la lesión va bien, pero él quiere estar ya, porque ve que el equipo le necesita", ha concluido.