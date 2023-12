Partit esperpèntic a Son Moix

El gol d’Abdon Prats bé val una entrada. En un partit per tirar a les escombraries, el cop de cap del davanter mallorquí ha estat l’únic rescatable d'un joc impropi de futbolistes de Primera Divisió i que no sabem ben bé si es mereixen seguir a la categoria. No només estam parlant del Mallorca, també el Cadis fa mèrits per no seguir a la màxima categoría. Però de moment els andalusos, ben dirigits per Fali, no han tangut gaires problemes per mantenir a retxa els davanters mallorquinistes i van per davant el Mallorca a la classificació. El central valencià del Cadis ha tallat tot el joc aeri del Mallorca aprofitant la baixa de Muriqi que s’ho mirava des de la tribuna i que també es deu haver avorrit de valent com els prop de catorze mil aficionats que han anat al camp.

Un Mallorca impotente tampoco puede con el Cádiz en la guerra de Son Moix Si qualcú s’esperava veure els ingredients d'una final -així s’ha qualificat el partit durant tota la setmana- haurà sortit ben decebut de Son Moix. Després de catorze jornades on el Mallorca ha mostrat una total ineptitud per crear un mínim de futbol, ahir no era precisament el dia adequat. Es dirà que l’únic equip que ha proposat alguna cosa ha estat el Mallorca, però és ben cert que l’ha proposada des de la improvisació, sense cap pla establert i amb l’únic recurs de penjar pilotes a l’àrea. Abdón Prats: «Han venido a no jugar, parecía un partido de otra cosa» El partit ha fregat l’esperpent i cap dels dos equips mereixia la victòria, però aquesta és la tònica de tota la temporada i no sembla que tengui solució a mig termini. Uns diran que és culpa de l’entrenador, altres que són els jugadors que no tenen nivell, però la realitat és que hi ha futbolistes que els ve just fer un control mínimament decent, baixar la pilota i jugar-la amb un company. Això no es culpa de l’entrenador. Ara haurem d’apel·lar a parlar d’una altra final, la que tendrà lloc el mateix escenari i davant l’Alabès dirigit per l'ex entrenador del Mallorca, Luis García Plaza. Serà diumenge a les catorze hores.