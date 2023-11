A punto de arrancar una semana decisiva en Liga ante el Cádiz y el Alavés, el RCD Mallorca ha querido insuflar ánimo a su afición en un momento muy bajo del equipo, con solo 9 puntos. Y lo ha hecho anunciando la renovación de Abdón Prats hasta junio de 2026. El delantero de Artà, uno de los jugadores más queridos por el mallorquinismo, acumula cuatro goles en Liga y tres en Copa del Rey.

👨🏻 El bigot està de moda. 𝟐𝟎𝟐𝟔. pic.twitter.com/1rBhlaLKlt — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) November 27, 2023

El mejor año de su carrera en Primera

Posiblemente en el mejor momento de su carrera, Abdón está realizando un año excelente a nivel personal a pesar de partir como tercer delantero del equipo. Ha marcado cuatro tantos en el campeonato liguero (Granada, Girona (x2) y Barcelona) y un triplete ante el Boiro en la primera ronda de la Copa del Rey. "Es el mejor Abdón desde que lo conozco", reconoció Javier Aguirre en la previa del partido ante el Atlético de Madrid.

El '9' bermellón, siempre con un rol secundario, está aprovechando muy bien las oportunidades que le dan. Ha participado en 10 partidos, 6 de ellos como titular. Entre el bajo rendimiento de Larin y la lesión de Muriqi, está disfrutando de más minutos de los que se pensaba.

El club, para anunciar el acuerdo, ha ido soltando pistas a través de su cuenta de Twitter. Fotografías de personajes famosos como Albert Einstein, Freddie Mercury, Salvador Dalí o Charles Chaplin han ido apareciendo en la red social, todos ellos con un denominador común, el bigote, el símbolo característico de Abdón Prats. Bajo el lema "El bigote está de moda", Abdón Prats seguirá vinculado dos años más al club de su vida. Entre sus dos etapas en el club, tras marcharse a hacer carrera y volver en la 2017/18, el 'dimoni d'Artà' suma 213 partidos oficiales con el primer equipo, en los que ha marcado 48 goles.

Desde ese año en Segunda B, en el que fue el máximo goleador del equipo, Abdón ha conseguido tres ascensos con el RCD Mallorca: uno a Segunda División y dos a Primera, siendo clave en todos ellos con goles determinantes, como en la final del playoff contra el Deportivo de la Coruña o dando la victoria de chilena en el estadio del Almería. También ha sido decisivo en los momentos críticos, cuando el equipo luchaba por no descender, como su gol ante el Rayo Vallecano en la 2021/22.

"Mi deseo es acabar aquí mi carrera"

"Es un momento especial porque se alarga nuestro camino. Siempre he dicho que mi ilusión y mi deseo es acabar mi carrera en el Mallorca. Todavía no lo he hecho todo con el club. Me faltaba la continuidad que estoy teniendo esta temporada y la regularidad en cuanto a goles en Primera División para agrandar mi historia con el Mallorca", explica el futbolista en declaraciones recogidas por la entidad.

Abdón comenta que su relación tanto con Pablo Ortells como Andy Kohlberg es muy buena y que eso siempre ha favorecido que la renovación llegue a buen puerto: "Aquí me he ido haciendo un hombre, un futbolista maduro. La relación con Kohlberg y Ortells es buenísima y ha ido todo fluido y rodado".

"Estoy en mi mejor momento, pero aún hay margen de mejora. Puedo dar más alegrías y tenemos Abdón para rato. Me encantaría levantar un título con el Mallorca. ¿Por qué no soñar? Ojalá lleguemos lejos en la Copa del Rey, que siempre es especial para los aficionados", ha añadido.