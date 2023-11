Ojito, con Muriqi el Mallorca suma una victoria de doce

Vale, fantástico, estupendo, gracias señora Pérez González, doña Carmen, jueza de competiciones profesionales de fútbol, magnífico, nos hemos salvado de jugar frente al Cádiz, el próximo domingo, sin el goleador (¿) kosovar Vedat Muriqi y ¡ojalá!, usted misma, señora Pérez González, pudiese echarnos una mano en las siguientes 26 jornadas de Liga que restan.

Lo digo porque esa teoría suya, doña Carmen, para suspender el Mallorca-Cádiz «pues no se puede poner en entredicho, de modo tan grave, la integridad de la competición», ampliamente compartida por el Real Mallorca e, incluso, aireada nada más conocerse la barbaridad de que el Kosovo-Israel se iba (se va) a jugar el mismo día que el encuentro de Liga de Son Moix, es estupenda, cierta y aplicable, pero es solo un parche a la delicadísima situación del Mallorca.

Porque está bien, muy bien, que el Mallorca defienda sus intereses, que Javier Aguirre, tal vez, sea partidario de estar veinte días sin jugar antes de enfrentarse al Cádiz sin Muriqi, todo eso es estupendo pero me gustaría recordarle a todo el mundo, incluido el aparato administrativo del Real Mallorca (director deportivo incluido) que el ‘Mallorqueta’ ha jugado, con Muriqi, sí, sí, con su goleador kosovar 12 partidos y solo ha ganado uno (y de forma ramplona), empatando seis y perdiendo cinco.

Lo digo porque parece, sí, que Muriqi, que será vendido la próxima temporada como el portero Rajkovic y alguno más, sea la panacea, es decir, el seguro de vida que con él se gana o que el porcentaje de posibilidades de que el Mallorca gane son inmensas, casi desproporcionadas.

Y no, amigos, no. Repito, el Mallorca, sus dirigentes, su aparato ejecutivo, su entrenador, todos, todos, hicieron bien por pelear y airear que ese partido, el del Cádiz, en Palma, no se podía jugar sin Muriqi porque «afectaba a la integridad de la competición», de la misma manera que afecta a la integridad del Mallorca que el equipo no juegue a nada y empiece a tener cara de descenso.

Lo siento, pero alguien debía recordar que con Muriqi se ha perdido muchíííííííísimo más de lo que se ha ganado. Pero, sí, está bien que se aplace ese encuentro.