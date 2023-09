Pablo Ortells está contento por cómo ha ido el mercado de fichajes para el Real Mallorca. El director de Fútbol de la entidad bermellona ha repasado todo lo sucedido durante los meses de verano y el inicio de Liga de los de Javier Aguirre. "Es cierto que no es el inicio deseado, pero tenemos tranquilidad. Trabajamos en el día a día muy duro y estamos haciendo cosas que nos van a hacer llegar a esa victoria. No queda otra que seguir creciendo con humildad y esfuerzo de todos. Con eso los resultados llegarán y tendremos otras estadísticas que no son son dos de doce puntos", ha explicado.

El directivo bermellón ha reconocido estar satisfecho con la plantilla y ha asegurado que la línea defensa es igual de competitiva que el curso pasado. "En líneas generales estamos contentos con el mercado. Hemos seguido una planificación, tenemos una plantilla competitiva y ahora tenemos que seguir trabajando día a día. En cuanto a la posición de central, vamos a seguir teniendo una línea muy competitiva. Estamos muy contentos con la incorporación de Nastasic, intentamos renovarlo en julio y al final no se dio la circunstancia. Nos ayuda en un momento delicado con la lesión de Raíllo, que nos ha trastocado un poco los planes", ha apuntado en la rueda de prensa ofrecida en la sala de trofeos de Son Moix.

Pese a haber realizado la mayor inversión en la historia de la entidad en un mercado de fichajes, Ortells considera que la política del club en este aspecto no ha variado. "Cada verano tratamos de hacer el mejor equipo posible. Soy partidario de no tener tantos cedidos. Quiero jugadores que sean nuestros, que pasen años aquí, que tengan compromiso, que sientan el club, que crezcan ellos, no se ha cambiado la política de fichajes. Cada temporada es un mundo. En líneas generales tenemos una plantilla competitiva y con un compromiso total por parte de los jugadores".

Sin embargo, ha incidido en que hay una relación directa entre lo que ha gastado el club gracias a la millonaria venta de Kang In Lee al PSG. "Está claro que hay una relación bastante directa entre la venta de Kang In Lee y lo que hemos gastado. Ha sido de las mas grandes de la historia del club y lo que hemos hecho ha sido invertir dinero. Estas cosas te ayudan a crecer", ha añadido.

El traspaso más caro ha sido el Sergi Darder por ocho millones de euros más dos en variables. Ortells, cuestionado acerca de una futura venta, ha destacado que no piensan en ello al fichar un jugador. "Darder es un extraordinario jugador de fútbol y para el Mallorca es un lujo poder contar con él. Nosotros cuando traemos jugadores lo primero que miramos es que rindan y sean buenos. Si el día de mañana se venden o no es algo que no sabemos. Si no se vende y tiene una trayectoria extraordinaria en el Mallorca habrá sido un éxito y estaré encantado", ha comentado.