Iñigo Ruiz de Galarreta confesó este miércoles que en Mallorca, a donde volverá este domingo ya como jugador del Athletic para medirse al conjunto bermellón, es donde más ha "disfrutado del fútbol y de la vida", tres años "espectaculares" tras los que decidió volver a casa y al club en el que formó.

"Es un partido especial porque será volver a la isla donde he vivido tres años espectaculares, ver a compañeros que son amigos y con los que mantengo contacto. Va a ser especial y un partido bonito porque Mallorca ha sido donde más regularidad he tenido, donde mejor me he sentido y donde más he disfrutado del fútbol y de la vida", dijo el centrocampista eibarrés en un rueda de prensa ofrecida en Lezama.

Galarreta (30 años) de todos modos se encuentra "muy contento" en su nuevo equipo, donde le están yendo bien las cosas. "Vine con la ilusión de disfrutar del Athletic otra vez y en estos tres partidos he podido participar mucho y estoy disfrutando un montón", se felicitó.

Entre lo que ha vivido en las últimas semanas estuvo el debut liguero de la temporada ante el Real Madrid en San Mamés. "Fue muy emocionante volver a saltar a San Mamés, encima lleno hasta arriba, con la familia en la grada y todos muy emocionados. Fue un partido muy especial que voy a recordar siempre", aseguró.

En lo estrictamente deportivo, Galarreta, ya titular fijo para Ernesto Valverde y ofreciendo un muy buen rendimiento, presume para el domingo en Son Moix "un partido complicadísimo".

"Ellos tienen un punto y la necesidad de puntuar, pero tienen un equipo muy completo, han fichado y se han reforzado muy bien. Son muy fuertes atrás y es muy difícil generarles ocasiones. Tendremos que hacer un partido muy completo para sumar los tres puntos que queremos", avanzó.

El compañero de Mikel Vesga en el doble pivote rojiblanco resumió el inicio de la temporada de su equipo, con seis puntos sumados tras la decepción de la derrota del debut ante el Madrid (0-2).

"Tu afrontas todos los partidos para ganar, pero hay días que cuesta más y los rivales también juegan. Nos encontramos a un Madrid muy fuerte y muy sólido que en las primeras ocasiones que llegó se puso por delante, pero después fuimos a Pamplona y la reacción del equipo fue buenísima (0-2)", valoró. "Aguantamos 30 minutos la portería a cero con uno menos y eso nos dio mucha confianza para el otro día en San Mamés", para la remontada al Betis del 0-2 inicial al 4-2 final.

"Reacciones así hablan muy bien del equipo y dan mucha confianza al vestuario", consideró un Galarreta feliz por haberse encontrado "con un vestuario como hace diez años, que es ambicioso y tiene muchas ganas de conseguir cosas chulas".

En esos diez años, para volver al Athletic Galarreta ha tenido que superar diferentes obstáculos, entre ellos dos lesiones de gravedad en las rodillas, dentro de una trayectoria que "ha sido más no tirar la toalla y seguir trabajando" que otra cosa. "Siempre he intentado mejorar y crecer y cuando me han llegado dificultades en forma de lesiones trabajar duro para superarlas", apuntó.

El centrocampista no ha querido referirse a otro guipuzcoano, Hugo Guillamón, y la posibilidad de que fiche también por el Athletic, ya que "es un jugador de otro equipo (el Valencia) y hay que tener máximo respeto al jugador y al equipo".