Iván Cuéllar, que este lunes ha firmado como nuevo jugador del Mallorca, es un tipo con carácter. Con mucho carácter. A veces, incluso, excesivo tal y como mostró en octubre de 2016, cuando defendía los colores del Sporting de Gijón. El ‘Pichu’ desmintió una información de un periodista; y lo hizo con vehemencia, tal y como recordó el diario Sport, del grupo editorial Prensa Ibérica.

Unos días antes, en La Nueva España, también del Grupo Prensa Ibérica, se había publicado una información en la que se daba a entender que el portero del Sporting se había encarado con la afición gallega a su llegada a Riazor, en un partido de Liga de la Primera División en el que los de Gijón visitaban al Deportivo. El motivo de la mirada, no obstante, fue otro según explicó Cuéllar, que se quedó fijamente mirando a la mutlitud que rodeaba el autobús del Sporting ya que seguía la evolución de un aficionado que en esos momentos estaba sufriendo un ataque epiléptico.

El portero del Sporting, dolido también por la derrota en ese partido (2-1), no pudo más y explotó. «Eso es ser un hijo de puta», denunció el portero. «Cada uno pone la información que le sale de los cojones y de la polla. ¿Te parece bonito jugar con la salud de una persona?», indicó Cuéllar. «¿Mandas un vídeo y no pones que a una persona le está dando un ataque epiléptico? Permíteme el lujo de decirte que eres un idiota. Y no es ningún insulto, es un adjetivo calificativo. Es lo que tú haces, dar una información: eres un idiota», añadió.

«Estoy aquí para defenderme de una acusación que no es verdad. Antes de un partido muy importante, me preocupo de una persona a la que le está dando un ataque epiléptico. ¿Y me estás diciendo que yo me enfrento? Es de ser un hijo de puta, ¿eh? No estoy para que me toquéis los cojones», concluyó Cuéllar antes de abandonar la sala de prensa en una comparecencia que ya en 2016 se convirtió en viral.