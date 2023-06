Serra Ferrer: «Aguirre es la luz que ha iluminado al Mallorca»

¿Cuál es la frase? ¿Cuál es el dicho? Eso, sí: el ojo del amo engorda al caballo. Pues aquí está Llorenç Serra Ferrer, el hombre que lo ha sido todo, y bien, muy bien, hasta demasiado bien, en el Real Mallorca, vigilando, viviendo, conviviendo, supervisando, orgulloso de su hotel rural S’Olivaret, en Alaró, en medio de las montañas, en un paraje único y especial, donde resulta imprescindible disfrutar de la naturaleza, la lectura, las piscinas, el silencio y el senderismo relajante.

Serra Ferrer piensa que, tal vez, su presencia no tiene mucho de vital en este lugar maravilloso, pero le gusta disfrutar de uno de sus rincones favoritos en la isla. Y es aquí, probablemente, donde mejor reflexiona sobre lo que ve y vive relacionado con el fútbol, su pasión, de la que no se puede desprender, ni siquiera queriendo, a lo largo de cualquier jornada diaria. Por eso es un auténtico placer hablar con él de fútbol y, cómo no, de su Real Mallorca.

«Teníamos que hacer borrón y cuenta nueva con respecto a lo que nos había pasado la temporada pasada y perdón que hable en plural, pese a que no tengo ya nada que ver con el actual Real Mallorca, pero lo sigo sintiendo muy mío, mucho», comienza a contar al referirse al sensacional éxito rojillo de este año. «La confianza en Javier Aguirre y su equipo técnico ha sido total y ese ha sido, a mi juicio, el gran éxito de esta campaña. Las angustias vividas el año pasado, sobre todo durante los últimos meses, obligaban a cambiar el chip y a trabajar duro desde el primer día».

Serra Ferrer cree que la principal misión de Aguirre ha sido convencer a sus jugadores de que debían comportarse, entrenarse y competir como un equipo, todos a una. «Si ves jugar al Mallorca, te puede gustar mucho, algo o poco, pero una cosa está clarísima: es un equipo que compite, que jamás le quita la cara al partido, que pelea, que se entrega, que es duro, que defensivamente está muy trabajado, que tiene un gran portero, buenos y expertos centrales, laterales carrileros que se dejan la vida en el campo y que, desde el centro del campo, con destellos de creatividad, no muchos, vale, pero suficientes, y dos puntas efectivos acaba sacando petróleo del fútbol ofensivo que genera. Ese Mallorca es un rival duro, muy duro y sus resultados tienen mucho mérito. El rival tiene que esforzarse mucho para vencerle”.

Injusticia

Uno de los hombres que más han querido y quieren al Mallorca piensa que es muy injusto exigirle mucho más a este Mallorca. «Entiendo a la gente que le encanta el fútbol bonito, hermoso, vistoso. La entiendo. A todos los entrenadores nos gusta que la pelota se mueva del portero al goleador por todo el campo, de pie a pie, de pase a pase, con una jugada continuada hasta llegar a nuestro 9 o al gol. ¡Eso es un sueño!, pero es un sueño solo alcanzable, no nos engañemos, por y para los mejores equipos, para los equipos ricos, para los equipos con plantillas estratosféricas, no para este Mallorca».

«Si lo que tenemos son naranjas, unas naranjas sensacionales, lo que debemos hacer es el mejor zumo del mundo y eso es lo que ha hecho Aguirre con su plantilla», señala Serra Ferrer. «Si queremos analizar la temporada de nuestro ‘Mallorqueta’, de Aguirre y sus chicos, debemos hacerlo desde la perspectiva de que equipos mucho más históricos que el Mallorca, como pueden ser Sevilla, Valencia o Espanyol, que han estado siempre metidos en el lodo, en el pozo del descenso, cosa que el Mallorca no ha estado nunca, ni una sola semana. Y eso tiene muchísimo mérito».

Serra Ferrer considera que el análisis que Aguirre ha hecho de su plantilla ha sido perfecto, adecuado, muy sabio. «La primera obligación de un entrenador, el punto por el que puede y debe ser analizado, es si ha sabido o no sacar el mejor rendimiento posible a cada uno de sus futbolistas y, en ese sentido, es evidente que Aguirre lo ha hecho muy bien».

Y, encima, sacando lo mejor de cada futbolista, el ‘Vasco’, según Serra Ferrer, «ha sabido construir un equipo, una familia, que se ha comportado con una altísima competitividad sobre el césped. Vale, sí, habrán perdido algunos partidos de forma poco explicable, pero han sido contadísimos, solo caben en una mano, no más». El hombre de Sa Pobla, feliz de seguir viendo a su amado Mallorca en Primera División un año más, entre los grandes, considera que «Aguirre ha sabido fabricar, diseñar un equipo en el que el talento ha aparecido, cierto, puntualmente, pero con la dosis de energía y resultadismo suficientes como para que el resto del conjunto, más basado en la defensa, disciplina y despliegue físico, sacase los partidos adelante, que es de lo que se trata cuando tu objetivo es solo uno: salvarte».

En ese sentido, Serra Ferrer no solo no critica el estilo, el sistema, el modo utilizado por Aguirre para salvar al Mallorca, sino que lo elogia. «La idea del entrenador no siempre es la que prevalece, sino el camino escogido para alcanzar el objetivo. Y, en ese sentido, Aguirre ha primado la fuerza, la organización, la disciplina, la entrega, el compañerismo, la complicidad, la capacidad de trabajo y, sobre todo, su empatía a la hora de convencer a sus futbolistas de que era posible la salvación, la victoria».

Relativizar las derrotas

Para el hombre que dirigió al Real Mallorca desde el palco, desde los despachos y desde el banquillo, «la experiencia, los años de profesión, de Javier Aguirre han servido también para relativizar las derrotas e, incluso, las victorias. En ese sentido, me parecía muy inteligente cuando él era el primero que frenaba la euforia o levantaba el ánimo tras una victoria o una derrota. De verdad, Aguirre ha sido la luz que ha iluminado a este Mallorca, duro, fuerte, muy trabajado, sacrificado y, sobre todo, diseñado para salvarse que, insisto, viendo la categoría de los equipos que están este fin de semana implicados en el descenso, con presupuestos e, incluso, plantillas muy superiores a nuestro ‘Mallorqueta’, la salvación a varias jornadas del final tiene un mérito infinito».

«Yo, repito», insiste Serra Ferrer, «podemos pedir, soñar, ilusionarnos con otro tipo de Mallorca, con otro tipo de apuesta futbolística, pero eso sería engañarnos y, sobre todo, quién sabe, tal vez eso sería un brindis al sol y poner en peligro, ¡entonces sí!, la posibilidad de mantenernos en Primera División”.

En ese sentido, señala Serra Ferrer como despedida de esta charla, debemos fijarnos en la afición. «Los aficionados del Mallorca se lo han pasado en grande este año. La comunión con la grada ha sido fantástica y muy, muy, motivadora, en el sentido de que todos íbamos al campo con la sana intención de apoyar, de ayudar, de empujar a un equipo que sabíamos iba a dejarse el alma en el campo. La gente ha visto a un grupo de jugadores, empezando, por supuesto, por Aguirre y su equipo técnico, que amaban al club y se sentían orgullosos de defender esa camiseta y el escudo que lucen en el pecho. Y, lo siento, o no, pero esa es la única manera que entiendo que puede seguir salvando al Mallorca de no sufrir más por descender y seguir entre los grandes».