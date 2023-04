La etapa de Rodrigo Battaglia en el Mallorca ha llegado a su fin. Lo que este viernes era un secreto a voces, hoy se ha confirmado: el futbolista argentino se marcha traspasado al Atlético Mineiro, de la liga brasileña, tras pagar estos la cláusula de rescisión del jugador, cercana al millón de euros.

La entidad bermellona, en un escueto mensaje, le ha deseado suerte en su nueva etapa profesional. Battaglia, que llegó el verano pasado a la isla, había perdido todo el protagonismo que sí que tuvo en el tramo final de la temporada. De hecho, la apuesta de Javier Aguirre por él en vez de Baba en los partidos decisivos fue uno de los motivos que llevaron al jugador a forzar su rescisión de contrato con el Sporting de Portugal y firmar con el conjunto mallorquinista hasta 2024.

Sin embargo, pese a que ha participado en 15 partidos en Liga, con un total de 685 minutos, había desaparecido del mapa en los últimos partidos. Con su marcha, Aguirre contará con Baba como único pivote defensivo natural de la plantilla. El técnico mexicano, cuestionado ayer en rueda de prensa por la salida del argentino, explicó que prefería esperar a que se confirmarse la noticia antes de dar su opinión. "Si no ha entrado en la convocatoria es porque la directiva me ha dicho que no le convocara. Hoy por la mañana ya se ha ejercitado al margen de sus compañeros. Hay interés por parte de un equipo de Brasil y me da la sensación de que se va a marchar", apuntó.

El futbolista se ha despedido esta mañana de sus compañeros y del cuerpo técnico y se espera se incorpore en los próximos días a la disciplina del Atlético Mineiro. En su cuenta de Instagram ha enviado un mensaje a la afición del Mallorca: "Mallorquinistas, GRACIAS por todo este tiempo compartido y por tanto cariño!!! Hoy me toca abrazar otro desafío en mi carrera, a partir de ahora tendrán un aficionado más para toda la vida. 👹🖤❤️ Gracias @rcdmallorcaoficial por permitirme defender tus colores, gracias a todo el staff y gracias a mis compañeros!"