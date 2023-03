Real Mallorca-Osasuna: Victoria o victoria

El parón internacional y el largo viaje de regreso de los futbolistas. Cortar una racha de solo una victoria en los últimos seis partidos. Y un rival con gran parte de su mente puesta en la semifinal de la Copa del Rey. Muchos factores confluyen esta noche en Son Moix en el regreso de la Liga con el partido entre el Real Mallorca y Osasuna (21 horas/Movistar-GOL Play). Los bermellones necesitan salir vencedores para sacudirse de encima el amargo letargo de las últimas jornadas. Un triunfo que les colocaría con 35 puntos y que les haría irse a dormir a nueve del descenso.

El parón por los compromisos internacionales debe haber servido a Javier Aguirre y sus pupilos para limpiar la cabeza. El equipo, al que se le está olvidando la sensación de ganar, ha perdido mucho de lo bueno que le ha llevado a estar en una zona tranquila toda la temporada y ofrecido muchas sensaciones que recuerdan a la campaña anterior. Si el Mundial de Qatar cortó la mejor racha del curso, este parón debe servir para que ocurra lo contrario y ayude a despegar al equipo, que se encuentra a medio camino de todo y con una permanencia que cada vez se pone más cara.

El estado físico de los internacionales, especialmente Gio González y Kang In Lee tras volver de Corea del Sur, es lo que más preocupa a Aguirre. Ambos entrenaron ayer al margen del grupo, con un programa de entrenamiento de recuperación. El surcoreano es pieza indiscutible en el once y el uruguayo, pese a vivir un papel más secundario, se ha reconvertido en un nuevo central para el equipo. Si están bien, los dos serán titulares. Si no, esperarán a tener minutos desde el banquillo.

Si el atacante surcoreano no llega, la lógica invita a que su posición en el campo la ocupe Amath o Kadewere. El caso del lateral charrúa es más complicado. La baja de Valjent le situaba como tercer central por la derecha. Sin embargo, si no llega, ni Copete ni Nastasic actúan por ese costado, por lo que Hadzikadunic podría llegar a debutar.

El resto del equipo parece bastante más claro. Rajkovic, Maffeo, Raíllo, Copete o Nastasic, Jaume Costa, Galarreta, Dani Rodríguez y Muriqi tienen asegurado su sitio en el once. La presencia o no de Kang In Lee podría provocar la entrada en el campo también de Baba.

Enfrente, llega un Osasuna al que se le da bien Palma –no pierde desde hace trece años–, con dos puntos más que el Mallorca en Liga pero con un ojo puesto en la vital vuelta de la semifinal de Copa del Rey que disputarán el martes en San Mamés ante el Athletic de Bilbao. Los de Jagoba Arrasate, que han pegado un bajón en resultados, han mantenido el ritmo por su gran papel a domicilio. De hecho, solo han perdido cuatro encuentros como visitante. Con la importante baja de Chimmy Ávila, los rojillos, que calcan los números de los bermellones en Liga, harán rotaciones en un partido en el que saben que ganando se acercarán mucho a la permanencia.