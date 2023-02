Real Mallorca: Entre la motivación y el prestigio, por Gabriel Forteza

La victoria ante el Real Madrid y la derrota en Cádiz muestran las dos caras del fútbol, la del poder o no poder, la del querer o no querer, la de la euforia y la rabia. Así se resume la actualidad mallorquinista en una semana de distancia entre un sentimiento y otro, o entre un partido y el siguiente o el anterior. La derrota en Cádiz mostró a un Mallorca apático, aburrido, cansado, sin credibilidad y no sé cuántas cosas más. Esta vez, ya lo avisó Aguirre en la rueda de prensa previa al partido, no había nada que rascar en el estado anímico porque este, cuando llega el Real Madrid, no necesita ser reactivado. Se despierta por sí mismo. El rival, los jugadores adversarios, la polémica, el ambiente, la notoriedad en los medios de comunicación, en definitiva, todo lo que rodea a la cita se magnifica tanto respecto a la anterior, que hasta parecen dos deportes distintos.

Alguno pensará que por qué los futbolistas no se aplican igual en todos los partidos, crítica que puede ser considerada, y otros dirán que esto es lo normal, que ante unas circunstancias u otras, nadie se toma las cosas igual. El Mallorca que ganó al Madrid, quizá hubiera ganado también al Cádiz, y seguro que el Mallorca que perdió en Cádiz, hubiera perdido ante el Real Madrid. Qué cara veremos en el siguiente envite, Quién sabe. Dependerá, o no, de la motivación.