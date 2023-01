Los seguidores del Real Mallorca y los aficionados al fútbol ya tienen a su disposición el primer capítulo de ‘From Paradise II: la lucha por la salvación’, la segunda docuserie centrada en el club bermellón y que ya se puede visionar en la plataforma Amazon Prime Video España.

Disponible en castellano y subtitulada al inglés, la segunda parte del documental ‘From Paradise’ se concentra en la temporada 2021-22, con la salvación lograda en Pamplona en la última jornada en Pamplona.

En 4 episodios, de unos 45 minutos de duración, se repasan “los momentos clave de la temporada”, según explica el Real Mallorca en su web oficial, en donde además explica a qué se dedica cada uno de los cuatro capítulos.

Episodio 1

El Episodio 1 comienza con el regreso de Take Kubo a Mallorca. En su anterior etapa en el club, no pudo evitar el descenso. Lograr la permanencia es ahora su gran reto y el del RCD Mallorca. Tras cinco temporadas cambiando de categoría, busca por fin consolidarse en LaLiga, la competición más prestigiosa del mundo. Pero el primer golpe llega pronto: la grave lesión del capitán Raíllo poco después del inicio de la pretemporada. Compartiremos con él su sufrimiento al no poder ayudar a sus compañeros.

También viviremos la emocionante llegada de Kang In Lee, quien curiosamente conoció a Take Kubo de niño. Con el japonés llegará el segundo golpe duro: la lesión de Take, precisamente en el Santiago Bernabéu. Con él pasaremos momentos duros mientras trabaja para recuperarse. En este capítulo también viviremos el regreso de Kang In Lee a Valencia, el que fue su hogar, y repasaremos la emoción de varios partidos que se decidieron en los minutos finales.

El capítulo finaliza con el regreso triunfal de Take Kubo, una vez curada su lesión, con su gol al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, anotando el tanto más importante de su carrera hasta el momento.

Episodio 2

El segundo episodio arranca en Phoenix (Arizona), donde visitamos a uno de los propietarios del Mallorca: Steve Nash. El mítico jugador de la NBA nos cuenta los inicios de la propiedad americana en el club y su aventura en los Phoenix Suns de la NBA. Veremos el regreso de Samuel Eto’o a Son Moix, para descubrir su mural en el estadio. Deportivamente, el equipo enlaza varios malos resultados que le acercan peligrosamente a los puestos de descenso. La dirección del club nos hablará de su estrategia comercial en Japón, donde viajaremos para presenciar el acuerdo de patrocinio con Taica Corporation. Take Kubo nos contará lo que se siente al ser un icono de Japón y su próxima participación en la Copa del Mundo, en la que se enfrentará a España, su país de acogida.

Veremos cómo se vive desde dentro un mercado de fichajes, con la llegada de Vedat Muriqi, la nueva estrella del club y de LaLiga. Pablo Maffeo, uno de los jugadores con más minutos de la plantilla, nos desvela su pasión oculta: el boxeo. Vivimos la irrupción futbolística de Muriqi y el gran día de Take Kubo, que le dio a su equipo una importante victoria con un gol en el último minuto.

Episodio 3

Kosovo es la primera etapa del Episodio 3. Allí viajaremos para conocer la dura infancia de Vedat Muriqi, la nueva gran estrella del Mallorca. Cómo vio morir a su padre jugando al fútbol, cómo huyó de la guerra junto a su familia y cómo trabajaba cocinando hamburguesas en el negocio familiar antes de convertirse en futbolista.

En el césped, el equipo sufre otra baja importante: Galarreta, uno de sus jugadores clave, se pierde lo que resta de temporada por una inoportuna lesión de rodilla. Vivimos con él su calvario y su recuperación, que coincide con el peor momento del equipo. Los malos resultados provocan la marcha del técnico Luis García y la llegada de un entrenador experimentado: Javier Aguirre. El mexicano imprime su carácter al equipo para luchar por la salvación en las últimas nueve jornadas del campeonato.

Episodio 4

El último episodio arranca con el partido más importante del Mallorca en los últimos años: ante el Granada, rival directo, y en donde se juega gran parte de sus opciones de permanencia. La afición se vuelca con el equipo y lo recibe a lo grande. Pero todo sale mal y se encaja la peor derrota del curso. Javier Aguirre asume el mando. Su experiencia en este tipo de situaciones es clave. Comienza un gran trabajo psicológico: “No estamos muertos”. Veremos imágenes inéditas de una charla clave en el estadio La Cartuja, antes del difícil y decisivo partido ante el Sevilla. La victoria ante el Rayo Vallecano, con el canterano Abdón Prats como héroe, dio vida al equipo.

El Mallorca se juega la vida en el último partido, en Pamplona. Precisamente ante el club que trajo a Europa al técnico Javier Aguirre. Todo a una carta. Gloria o infierno en 90 minutos.