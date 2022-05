Abdón acerca al Mallorca a Primera División

Abdón, otra vez Abdón, vuelve a vestirse de héroe para acercar al Mallorca a la Primera División. Un gol del artanenc en el minuto 91, cuando todo pintaba negro, ha llevado la locura a Son Moix porque le ha dado los tres puntos ante el Rayo Vallecano y la posibilidad de depender de sí mismo en la última jornada, ante Osasuna, para seguir en la élite (2-1). El empate del Cádiz frente al Real Madrid (1-1) le concede una vida extra que no puede dejar escapar de ninguna manera en la última jornada. Era imperdonable que los bermellones no ganaran este encuentro frente a un adversario que no se jugaba nada, pero se han empeñado en recorrer el camino más complicado. No han estado nada bien, incluso a ratos muy mal, pero lo importante es el triunfo que ha llegado con los goles de Muriqi y Abdón.

El Mallorca ha avisado nada más empezar. Jaume Costa, muy activo, ha robado la pelota para servir un buen centro a Ángel, que demasiado escorado, ha enviado la pelota fuera. Son Moix se ha animado con esta acción, pero todavía más cuando en el minuto cinco han llegado noticias del gol del Real Madrid en Cádiz. El estadio ha rugido como si fuera un gol propio con la diana de Mariano. Pero para que el plan fuera perfecto faltaba que se cumpliera una premisa y era que los locales se pusieran por delante. Y una gran acción de juego combinativo, de esas de manual, lo hizo posible en el doce. Muriqi se apoya en Salva Sevilla, que se la pasa al omnipresente Costa a la banda izquierda. El valenciano envía un centro milimetrado directo a la cabeza del kosovar, que ahí no falla y bate a Dimitrievski. Un sensacional tanto que el equipo ha celebrado con locura, incluidos los suplentes, que han ido a abrazar a sus compañeros. Lo más difícil se había hecho, pero quedaba un mundo por delante. Entre las virtudes de la apuesta de Aguirre por los mismos que empataron en el Pizjuán, con una defensa de cinco, no figuran tener el balón, que fue de los vallecanos de forma descarada. Balliu dio un buen susto con una buena llegada desde atrás, aunque su tiro se marchó fuera. El Mallorca necesitaba más efectivos en ataque, era hasta desesperante ver que tras robar la pelota apenas había opciones de pase para hacer daño. Tenía que buscar el segundo para sentenciar, pero la realidad es que el protagonismo lo tenían los visitantes, que tampoco mordían demasiado, las cosas como son. Ya le debía parecer bien este escenario al preparador mexicano, al que solo el resultado le estaba dando la razón. En una contra de Ángel con Raíllo, Muriqi no ha podido rematar en condiciones. Ha sido lo más relevante de lo que quedaba de parte en la que daba la impresión de que los rojillos podrían haber apretado mucho más, con demasiada gente en una posición retrasada. Además, Sobrino había empatado el encuentro para el Cádiz. Y SI EL DÍA SE PONE FEO, TÚ ME LO HACES BONITO. pic.twitter.com/aGshjjSmDT — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) 15 de mayo de 2022 La reanudación ha empezado con demasiados nervios e imprecisiones. Y Falcao, tras un saque de esquina, ha obligado a Reina a lucirse con una buena parada tras un testarazo. El Mallorca necesitaba cambiar algo porque en un partido de este calibre es un delito jugar con fuego de esta manera ante un adversario que no tiene presión. De hecho, un sector del público se ha quejado con algunos silbidos por esta extraña situación. Por eso no ha sorprendido que llegara el empate del Rayo. Pathé Ciss cabecea a placer tras un saque de esquina e instala el histerismo en Son Moix, que ha respirado aliviado cuando ha conocido que el Cádiz había fallado un penalti. Pero el problema estaba en casa. Aguirre, por fin, ha movido el árbol con la entrada de Dani Rodríguez y Kubo y el panorama ha cambiado. Ahora sí que estaba obligado a buscar el segundo y quedaba media hora por delante. Es muy difícil de entender como precisamente el gallego, suplente por segunda vez consecutiva, ha enviado alto un tiro cuando tenía toda la portería para él. Y el japonés justo después ha probado fortuna con un tiro que ha blocado el meta. Era como si para el Mallorca acabara de empezar la segunda parte, todo un delito. Eso sí, Guardiola se ha encargado de recordar que estaban ahí con un fuerte chut que ha atrapado Reina. Los rojillos necesitaban calmarse porque en sus acciones empezaba a haber precipitación, pero tampoco había tiempo que perder. Es increíble que llegaran las prisas en un duelo así, pero no quedaba otra que intentarlo. Ni un solo tiro en lo que se llevaba de la segunda parte, algo sin explicación. Hasta que nada más entrar Kang In Lee lo ha intentado, pero su disparo se ha ido alto. Y Maffeo, ya en el 85, ha chutado muy flojo tras una contra. Incluso Guardiola, otra vez, ha asustado, pero Reina ha estado acertado. Hasta que Abdón ha aparecido para llegar al éxtasis colectivo. Maffeo ha centrado y el artanenc ha metido la bota para meter la pelota por debajo de las piernas de Balliu y superar a Dimitrievski. Y entrar, a falta de confirmarlo en El Sadar, otra vez en la historia. Ficha técnica Real Mallorca: Reina, Maffeo, Raíllo, Valjent, Oliván, Jaume Costa (Dani Rodríguez, min. 63), Battaglia, Salva Sevilla (Kang In Lee, min. 83), Antonio Sánchez (Kubo, min. 63), Ángel (Abdón, min.74) y Muriqi. Rayo Vallecano: Dimitrievski, Mario Hernández (Guardiola, min. 60), Maras, Catena, Fran García, Pathé Ciss (Kevin Rodrigues, min. 74), Óscar Valentín (Mario Suárez, min. 88), Álvaro, Balliu, Nteka (Bebé, min. 60) y Falcao (Sylla, min. 88) GOLES: 1-0: Muriqi marca de cabeza tras un centro de Costa (min.12);1-1, Pathé Ciss anota con un testarazo tras un córner (min.59); 2-1: Abdón mete la bota y marca (min.91). ÁRBITRO: Munuera Montero (comité andaluz). TA T. amarillas: Muriqi (min. 44), TR T. rojas: No mostró. s