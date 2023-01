Con la misma medicina, por Gabriel Forteza

No cabe alarmarse por la derrota en Pamplona, como tampoco hubo que hacerlo con la de Getafe o la de San Sebastián, o alguna otra en la presente temporada porque así como pierde este Mallorca, en su caso también gana del mismo modo algunos de sus partidos, caso de los encuentros contra Valladolid, Atlético de Madrid o Almería. En pocos casos gana o pierde con mayor claridad, ya sean los triunfos contra Valencia, Villarreal o Rayo Vallecano. Y no me refiero a jugar al límite, sino a jugar limitado, que no es lo mismo aunque lo pueda parecer.

Los goles de Abdón no son de milagro, son fruto de una apuesta ‘in extremis’ cuando ya no queda nada más que hacer. Y no solo de Abdón sino de subidas al ataque en el último suspiro como hicieron Maffeo o Raíllo en otros partidos. Pues del mismo modo cae el Mallorca, que al no hacer los deberes durante ochenta minutos, también es capaz de perder los partidos en acciones puntuales sin que el rival haga nada más por ganar en el resto del encuentro de turno. Y así te puede alcanzar algún empate beneficioso en algún partido, como se te puede escapar un resultado si no ‘cierras’ el partido en cuestión. Este Mallorca gana o pierde aplicándose siempre la misma medicina, ya sea a favor o en contra.