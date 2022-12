"Con incertidumbre". Así afronta Javier Aguirre el retorno de su equipo a la competición regular. El técnico del Real Mallorca ha apuntado en la previa del partido frente al Getafe que "las sensaciones son buenas", pero que evidentemente "hay una incertidumbre normal en cuanto al rendimiento" que pueden ofrecer sus futbolistas.

"Lo que pasa es que no hay un parámetro real para saber cómo estamos, es verdad que el partido de Copa frente al Real Unión nos sirvió para comprobar como estaban algunos futbolistas, pero creo que todos los staff técnicos estamos un poco a ciegas y queremos hilar muy fino para no equivocarnos en las cargas de trabajo. Supongo que mañana (17 horas) se disiparán todas nuestras dudas", ha indicado el mexicano.

Para el encuentro en el Coliseum, Aguirre no podrá contar con los sancionados Valjent y Galarreta, sumado a ello, Aguirre ha desvelado que el central eslovaco lleva dos días sin ejercitarse con el resto de sus compañeros "por un problemilla en la rodilla". "Se dio un golpe con Battaglia durante un entrenamiento. El médico me dijo que hoy haría carrera, pero lo cierto es que no le he visto. No sé si llegará para el partido de Copa -el 4 de enero-, pero no es nada muy grave", ha indicado.

"Gayá tampoco nos podrá ayudar por un problema muscular, por lo que en defensa llevamos cuatro jugadores para tres puestos, esperemos que no tengamos necesidad de cambiar a dos de ellos", ha reconocido.

Aguirre ha indicado que, en los últimos días, se ha reunido o hablado con Pablo Ortells, pero que no le ha hecho "ninguna petición especial" de cara al mercado invernal: "Estamos bien y contentos, no hay peticiones". El preparador bermellón también ha señalado que, en principio, no espera la salida de ninguno de sus jugadores: "El mercado está abierto hasta el 31 de enero, pero espero que nadie se vaya ni nos los birlen. A mí, frontalmente, ningún futbolista me ha dicho que no esté contento o no quiera quedarse. La idea es seguir en la misma línea e ir sumando puntos".

Cuestionado por el rival, el técnico bermellón ha señalado que espera un Getafe "rocoso" y al que "sea difícil hacerle daño". "Espero un partido de mucha intensidad, con dos equipos que juegan con línea de cinco y en el que habrá poco espacios. Vamos a ver cómo se presenta el juego. Espero un rival intenso y que tendrá la necesidad de sumar, evidentemente, ha zanjado.