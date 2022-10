La gran cantada de Rajkovic

De seguir així el nivell, algú s’hauria d’inventar un altra categoria. Per exemple la Primera B. De cada jornada que passa es fa més evident la distància que hi ha entre els equips que ocupen les primeres places i els de les darreres, o els de la meitat de la classificació que sembla que no es juguin res i formen com a comparses.

El partit d'ahir a Son Moix va tenir moments com els que comentam, sobretot a la primera part on únicament es pot rescatar un xut de l'Espanyol entre els tres pals i una targeta a un descontrolat Ruiz de Galarreta. La segona, és ben cert, va tenir una cara i fins i tot un poc de futbol. El Mallorca hi va posar una marxa més i en dos minuts va crear més perill que en tots el quaranta cincs primers minuts. Muriqi va tornar aparèixer a l'àrea per fer l'un a zero a una bona passada de Gio que prèviament havia rebut de Galarreta molt més entonat. Durant trenta minuts el Mallorca va ser clar dominador del partit davant un vulgar Espanyol que no va trobar Sergi Darder en cap moment gràcies a l'excel·lent marcatge i bon nivell demostrat per Baba. El migcampista africà recobrava la titularitat i va respondre amb un bon partit a la confiança de l’entrenador.

Però tot aquest esforç se'n va anar en orris gràcies a la gran cantada de la nit. Rajkovic, un porter amb experiència, internacional pel seu país i amb bona col·locació, va fer l’estàtua a una pilota que no volia ser més que una centrada a l'àrea i se la va empassar. Ni el propi Lazo, jugador de l’Espanyol, es creia el que havia passat. El gol va caure com una cop de massa en els jugadors del Mallorca que acabaren frustrats, Maffeo i Aguirre expulsats i reclamant un penal d’Oliván a Ángel que no va ser ni revisat pel VAR. En el tram final va aparèixer Darder per posar la por al cos dels mallorquinistes que s'hagueren de conformar amb l'empat.