Real Mallorca: Una defensa con las ideas claras

El Real Mallorca es un equipo defensivo. Un grupo que tiene las ideas muy claras en lo referente a cómo afrontar los partidos y resolver los desajustes que se producen cerca de Rajkovic. Así lo demuestran sus estadísticas. Más allá del debate sobre si formar con cinco o cuatro hombres en su retaguardia, los datos revelan que el once de Javier Aguirre no permite ningún tipo de concesiones. De esta forman se entiende que sea el segundo conjunto que más faltas comete o el que más tarjetas amarillas ha recibido (44).

El técnico mexicano y su staff apostaron desde su llegada por meter al equipo cerca del área. Bloque bajo, como se define ahora. Un trabajo en los entrenamientos que costó al principio y que permitió salvar la categoría.

El ‘autobús’ de Aguirre se perfeccionó en pretemporada. Unas sesiones que once jornadas después se ven reflejadas en los guarismo de un Real Mallorca que, principalmente, destaca en aspectos defensivos.

Parapetados al borde de su área, esperando al rival, el once bermellón se deja dominar. Así lo explica, por ejemplo, la tan manida posesión: los de Aguirre son el cuarto peor equipo (41’7%) en ese aspecto, según se especifica en las estadísticas de la Primera División en plataformas tan fiables como Data Sports Group y Opta.

Cómodo metido atrás

El Mallorca es el segundo equipo que más faltas hace y es líder en tarjetas amarillas

El Mallorca se siente cómodo en ese papel de equipo inferior, en el que su objetivo es tapar huecos, ocultar líneas de pase, presionar a los rivales cuando controlan el esférico e impedir regates. Un esfuerzo destacable a nivel físico que está teniendo el premio de encajar pocos goles (12). De hecho, solo seis equipos han encajado menos (Barça, Villarreal, Betis, Atlético de Madrid, Real Madrid y Osasuna).

Sin ser excesivamente agresivo en sus acciones, ese sobreesfuerzo en evitar complicaciones es el que lleva al equipo a forzar algunas situaciones. Y no tienen remordimientos los bermellones en parar el juego rival, especialmente cuando se producen demasiados espacios en la banda derecha por las subidas de Maffeo o por algún despiste de Valjent, pese a que con 16 es el segundo que más balones recupera (por detrás de Copete, con 17 y quien más duelos individuales gana, 88%).

Con 209 faltas cometidas, el Mallorca es el segundo equipo que más hace. Curiosamente, le supera la Real Sociedad: que es el caso contrario, porque con un 57’2% de posesión es un once muy ofensivo que debe parar al rival para que no le hagan daño al contragolpe.

Parapetado atrás, el once de Aguirre es el cuarto equipo de Primera con menos posesión (41,7%)

Un dato añadido a este registro es el de las tarjetas amarillas: 44 hasta la fecha (el que más de Primera). Una consecuencia de la necesidad de parar la jugada cuando los rivales encuentran un pase en profundidad o penetran en el entramado defensivo tras un regate. Al respecto, si Copete es el futbolista bermellón al que menos regatean, al que más veces superan es Maffeo: según Opta, gana uno de cada dos duelos individuales (aunque es el que más faltas recibe por su ímpetu).

No le sorprenderán a la contra al Mallorca, que por norma general no ejerce su presión en la zona de ataque ni en el centro del campo. Lo hace en defensa, y cuando consigue estropear el avance del rival no arriesga con el balón.

Sin error en los despejes

Es de los que más despejes realiza, con 224, y con un guarismo hasta la fecha casi de récord Guiness: cero errores, ninguno de sus rechaces o pelotazos han supuesto una jugada de peligro.

Esta orden de no complicarse la vida, de no abrir espacios y regalar balones al rival, es la razón por la que el Mallorca es uno de los equipos que menos balones recupera: 766. Solo han ‘robado’ menos el líder Real Madrid (723) y el colista Elche (699).