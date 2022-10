El debate del estilo en el Mallorca: «Más que el sistema, lo importante es la ocupación del campo»

«Lo importante es la ocupación del campo más que el sistema», coinciden la mayoría de entrenadores consultados por Diario de Mallorca a la hora de valorar las palabras del entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, minutos después de la victoria del equipo en Mestalla el pasado sábado: «¿Jugar con otro sistema? Un partido como el de hoy me hace reflexionar», dijo el técnico mexicano, valorando la reacción de su equipo, y la suya con los rápidos cambios tras el gol del Valencia.

La pregunta que se hacen ahora muchos aficionados es qué sistema empleará a partir de ahora y, sobre todo, el próximo viernes ante un Espanyol que llega en horas bajas. Los técnicos cuestionados por este diario consideran que nada cambiará y que Aguirre seguirá apostando por una defensa de cinco hombres.

Tomás Gibert

Exfutbolista, técnico y comentarista

«Es verdad que se le pide que sea un poco más valiente, pero lo puede ser con este sistema o con otro»

«No es un tema de sistema. Aguirre está jugando con cinco defensas desde el inicio de temporada. Y está bien que de vez en cuando cambie el sistema. En Valencia le fue bien. El Mallorca trabaja mucho en lo que hace el equipo rival. No creo que ante el Espanyol cambie el sistema, es verdad que se le pide que sea un poco más valiente, pero lo puede ser con este sistema o con otro. La presión ha de ser alta, y el equipo debe jugar en el campo del Espanyol, la iniciativa la ha de llevar el Mallorca. Juegas en casa. Los equipos de media tabla para abajo juegan así, dando prioridad a la defensa, a no encajar. Lo importante, con lo que hay que quedarse, es que Aguirre reaccionó rápido tras el gol del Valencia y los cambios le funcionaron para remontar el partido».

José Contreras

Entrenador del Andratx

«Puedes jugar con una zaga de cinco defensiva u ofensiva, depende de los carrileros que tengas»

«Tendría que cambiar a una defensa de cuatro. Puedes jugar con una zaga de cinco defensiva u ofensiva, depende de los carrileros que tengas. Los sistemas los hacen los jugadores y visto lo que es el Mallorca, considero que los jugadores recuperan muy lejos de la portería rival, lo que les obliga a un gran esfuerzo físico. Pero esta no deja de ser mi opinión, yo estoy aprendiendo».

Carlos Martínez

Entrenador del Platges Calvià

«Lo importante es que los jugadores tengan claro cómo jugar en cada momento»

«Hay muchos partidos dentro de un mismo partido. El equipo debe tener claro los mecanismos de actuación. Está cómodo en línea de cinco y también ha demostrado que juega bien con cuatro. Lo importante es que los jugadores tengan claro cómo jugar en cada momento. Lo que importa es la ocupación que le des al sistema. ¿Cómo jugará ante el Espanyol? El equipo llega al partido con un colchón importante tras ganar en Valencia y puedes cambiar a defensa de cuatro, pero si están cómodos con cinco yo seguiría igual».

Tolo Ramón

Técnico y comentarista

«Los equipos que no encajan son los que tienen el objetivo más cerca»

«De momento el Mallorca cumple con las expectativas y exigirle que juegue como en la segunda parte en Valencia es imposible. La exigencia ha de ser para el Madrid o el Barça, el objetivo es la permanencia. A veces las necesidades te hacen reaccionar, como en Valencia. El objetivo es seguir teniendo fortaleza defensiva, los equipos que no encajan son los que tienen el objetivo más cerca. Más que el sistema creo que es la ocupación del campo. El equipo juega muy atrás y Muriqi está en la línea de tres cuartos, muy lejos del área. Puedes jugar con defensa de cinco pero con los dos laterales más adelantados».

Miquel Soler

Exfutbolista y entrenador

«Se trata de los jugadores que utilizas y las posiciones, no si juegas con cinco defensas o con cuatro»

«El entrenador piensa en la portería a cero, con un plan para minimizar riesgos, meterse todos detrás y replegarse, limitar los espacios y frustrar al contrario. Una vez van por detrás en el marcador, hacer cambios ofensivos es más fácil porque solo se trata de sacar piezas que se relacionan mejor con la pelota. Con el mismo sistema puedes ser más ofensivo, es poner a según qué jugadores en según qué posiciones. Puedes jugar con un medio centro y dos interiores, con un media punta y un punta. Se trata de los jugadores que utilizas y las posiciones, no si juegas con cinco defensas o con cuatro. Creo que seguirá igual».

Vicente Engonga

Exfutbolista y entrenador

«La propuesta no es si es una defensa de cinco, sino quiénes juegan»

«Cualquier sistema depende de los jugadores que tengas y del momento del partido. Son las dos claves en el fútbol. Si ante el Valencia cambió de sistema y le fue bien se puede empezar a plantear si necesita un defensa, centrocampista o delantero más. La cuestión siempre es la misma, a qué quiero jugar y a dónde quiero llegar. El Mallorca está haciendo las cosas fenomenal. Está trabajando para que no le hagan goles. El año pasado le hicieron un montón. Si no me marcas, tienes un punto. Si vas perdiendo 1-0 debes cambiar de sistema. Creo que va a seguir jugando con el mismo sistema porque es lo que le está yendo bien. La propuesta no es si es una defensa de cinco, sino quiénes juegan. Lo más importante es qué jugadores están en el campo los últimos veinte minutos, esos son los que deciden los partidos en el tramo decisivo».