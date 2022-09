El Real Mallorca recibe al Barça con el objetivo de rascar algún punto y frenar la racha triunfal en el campeonato doméstico del cuadro de Xavi. Pablo Maffeo, formado en el Espanyol y adquirido este verano por el club balear, está en el mejor momento de su carrera y su papel se antoja decisivo en la banda derecha bermellona, en donde se cruzará con Dembélé o Raphinha.

¿Cómo ha sentado el parón al equipo ante una semana tan importante?

El equipo está bastante bien. Irse al parón con una victoria siempre te da tranquilidad. Al vestuario le sentó bien el triunfo ante el Almería. Ahora ya esta semana ha llegado la tensión y el prepararnos mentalmente para el partido.

Viene de marcar y de jugar un partido muy completo.

Tuve la suerte de poder marcar el gol y luego sacar una bajo palos al final. Con el paso de los partidos me voy encontrando mejor físicamente y con el balón. Al principio siempre cuesta un poco más.

¿Se siente mejor en el carril, más arropado?

Siempre he dicho que me encanta jugar de carrilero. Me enseñó Machín en el Girona. Cuando llegué allí yo era un jugador muy limitado ofensivamente y gracias a él pude explotar esa faceta del juego. Estoy encantado en el carril.

Imagino que contento después de que el Mallorca se hiciera con su propiedad.

Fue un alivio este verano, sobre todo por la manera cómo se produjo. Nos salvamos en la última jornada, fue bonito. Estoy contento aquí, me siento cómodo en la isla y quiero seguir creciendo.

Tiene 25 años, está en su mejor momento. ¿Sueña con algo más o va día a día?

Siempre estoy concentrado en el momento. En el fútbol puede haber giros inesperados. Es verdad que algún día me gustaría jugar la Champions e ir a la selección, pero a día de hoy estoy muy cómodo.

Hablando de la selección, ¿le obsesiona?

No me obsesiona. Yo puedo jugar con tres selecciones: Italia, Argentina y España. Mi padre es italiano y mi madre, argentina. Mi día a día es el Mallorca, donde paso el 100% de mi tiempo. Estoy feliz, si llega algo, encantado. Pero si no voy con la selección y me dicen que nos salvamos, lo firmo (risas).

¿Se arrepiente de haber dado el paso de ir al Manchester City?

Nunca me he arrepentido de ir tan joven al City. Pasé nueve años en el Espanyol, soy ‘perico’. Todas las decisiones son para sacar algo. Igual que nunca me arrepentí de irme a Stuttgart. En Manchester estuve muy bien, pero sí es verdad que me fui muy joven y lo pasé muy mal al principio. El irme ahí me hizo ser futbolista.

Había decenas de jugadores cedidos como usted que ni siquiera llegaron a debutar.

Yo tuve la suerte de debutar y estar con Guardiola. No es lo mismo salir de un City que de un equipo más bajo, con todos los respetos. Saliendo de ahí tienes más cartel.

Javier Aguirre. Cuéntenos cosas. Cuando empezó a entrenar usted no había ni nacido...

Yo lo conocí en el Espanyol. Tenía 15 años y me subieron a entrenar con el primer equipo. Y la verdad que obviamente era muy joven, en el primer equipo del Espanyol estaban Simao, Capdevila y esta gente, y él de entrenador. Uf, yo estaba cagado ese día. Pero luego entró y la verdad que es genial. Simpático, cercano al jugador...

¿Cuando llega a línea de fondo y no baja a defender le aprieta mucho?

Me llevo broncas y broncas y broncas. Yo tiro y a veces me quedo arriba y me llevo algún grito que otro. Pero ya te digo, somos un equipo que corremos el uno por el otro y eso le gusta.

Muriqi tiene pinta de ser un buen elemento...

Muriqi es un buen personaje. Es muy importante para nosotros, desde que llegó. Se le ve tan grande y fuerte y al final es un trozo de pan, puro cariño. Siempre palabras buenas. Nunca lo he visto enfadado.

Se topará con Dembélé o Raphinha. ¿Cómo les ve?

Creo que son dos jugadores increíbles. Dembélé ha pegado un cambio brutal. En general, el Barça no tiene nada que ver del año pasado a este.

Debe ser complicado cuando te topas con un extremo que maneja igual de bien ambas piernas...

Es muy difícil jugar contra jugadores así. Manejan tan bien las dos piernas que no sabes por qué lado te pueden salir. Es muy difícil, tienes que estar concentrado los 90 minutos. Estás concentrado 89 y es el típico que en el último minuto te sale para el otro lado, le pega y te la mete por la escuadra.

¿Hay algún jugador al que no desee para nada enfrentarse?

Hay jugadores que dices…uff, son jodidos. Como la banda izquierda del Rayo, que son dos demonios pequeños que no paran de correr. Fran y Álvaro. Dices ‘madre mía, este partido ya verás tú’... O el mismo Vinicius o Dembélé. O cuando estaba Messi, obvio.

¿Todo OK con Vinicius tras ese encontronazo que tuvieron?

Con Vinicius fuera del campo no tengo ningún problema. Creo que es muy bueno y a la que pula dos o tres cosas de imagen será de los mejores del mundo.

Menudo lío se montó...

Al final creo que el periodismo le dio mucha bola. Nosotros no tuvimos ningún gesto racista ni nada. Creo que él ha dado mucho bombo con el comunicado que hizo. Nosotros nos hemos mantenido siempre al margen. Ya sabemos cómo es el 90% del periodismo en España y más si es el Madrid.

¿La fórmula para dar la campanada el sábado?

Jugar un partido perfecto y que ellos no tengan su día. Intentar ponérselo complicado.

Como buen perico, habrá un punto sentimental.

Sí, pero vaya... visto lo que ha pasado los últimos dos años te diré que prefiero al Barça que al Madrid.