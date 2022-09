El calor de Sevilla es más peligroso para el espectáculo y para la salud que el de Mallorca. Solo así se entiende porque LaLiga, la entidad que decide los horarios de cada jornada, ha decidido retrasar el partido entre Betis y Girona de este domingo de las 14 horas a las 18:30 y no lo hiciera en el Mallorca-Girona de hace dos jornadas en idéntica hora, en el que las temperaturas llegaron a 35 grados con una humedad sofocante.

"En varias ocasiones solicitamos a LaLiga cambiar el horario y fueron inflexibles. El partido tenía que disputarse bajo esas circunstancias, no quedaba otra", esgrimió Alfonso Díaz, CEO de Negocio de la entidad bermellona, al responder el porqué de la negativa a cambiar el horario del organismo presidido por Javier Tebas.

El conjunto bermellón es, sin ninguna duda, el equipo más perjudicado en este inicio de campeonato. De las seis jornadas que se llevarán jugadas a partir de este fin de semana, en tres y de manera consecutiva lo está haciendo a las 14 horas. Además, dos de ellos en Son Moix, con el agravante de que las temperaturas en esta época del año son mucho menos llevaderas que en otros puntos geográficos del país.

En el último encuentro, como ya sucediera el curso pasado ante Villarreal u Osasuna, disputados en idéntico horario, fueron varios los aficionados que sufrieron mareos y malestar, especialmente los situados en la Tribuna Este, con el sol de cara todo el encuentro.

Tanto los jugadores como el entrenador Javier Aguirre han mostrado su enfado y disconformidad con una decisión que, según aclaró Alfonso Díaz, no tiene nada que ver con que el patrocinador principal del equipo sea de Japón: "El patrocinador principal -la empresa japonesa AlphaGel- no ha exigido en ningún momento jugar partidos a las 14 horas, pero hay oportunidades de mercado que están ahí", haciendo referencia al tirón mediático de Kang In Lee en Corea del Sur.

Lo cierto es que el Mallorca ya fue el equipo que más veces jugó la temporada pasada en ese horario, de máxima audiencia en Asia, cuando tenía entre sus filas tanto al surcoreano como al nipón Take Kubo. Sin embargo, la Real Sociedad, equipo al que pertenece el actual jugador japonés, todavía no ha jugado ni un solo partido a las 14 horas.

"No se puede jugar a esta hora, es un crimen. Hay que ver cómo terminan los jugadores tras ir detrás de la pelota. Estamos todos agotados, la afición también. Es muy difícil jugar a esta hora, con calambres Muriqi, Battaglia con molestias, Dani también. Tuve que cambiar todo el medio campo, lo acusamos y nos toca otro el sábado a la misma hora y venimos de otro. A ver si tenemos mejor suerte en el futuro", criticó Aguirre tras el choque ante el Real Madrid del pasado domingo.

Para el encuentro de este sábado, ante el Almería en Son Moix y también a las 14 horas, se espera que el mercurio dé cierto respiro a los aficionados, con un cielo encapotado con posibilidad de lluvia y una temperatura máxima de 26 grados, aunque eso está todavía por ver. Sea como sea, LaLiga ha mostrado clemencia y sentido común con la solicitud del Betis, algo que no consideró hace dos jornadas.