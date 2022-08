El muro del Mallorca da la razón a Aguirre

Athletic de Bilbao y Rayo Vallecano se quedaron a cero. El Betis solo pudo atravesarlo de penalti. El Mallorca, con Javier Aguirre como arquitecto, cuenta con un muro que se está mostrando inexpugnable y en el que basó su victoria ante el Rayo Vallecano. La defensa de cinco, inamovible para el técnico bermellón, mejora con el paso de los partidos y le da la razón en su empeño por priorizar no encajar a marcar gol.

Ya en la pretemporada quedó clara cuál sería su hoja de ruta. Los once jugadores debían estar al servicio del equipo, sacrificando alegrías ofensivas por tapar huecos y pasillos de los rivales. Y los resultados, pese a no ser oficiales, demostraron que el Mallorca iba a ser un equipo complicado al que vencer. Tan solo un gol en seis encuentros y llegó desde los once metros ante el Nápoles.

Frente al Athletic de Bilbao, en la primera jornada, es cierto que el resultado fue engañoso (0-0). Si no llega a aparecer la figura providencial de Rajkovic los bermellones habrían caído goleados. Ante el Betis (1-2), en la siguiente jornada, tuvo que ser desde los once metros, de nuevo, la manera de marcarles un gol, pero apenas se concedieron ocasiones. Y este sábado ante el Rayo Vallecano (0-2), un equipo alegre en ataque, el sistema funcionó a la perfección. Impecables en defensa y efectivos en el área rival.

La línea de tres centrales formada por Valjent –ha vuelto a su nivel habitual tras una temporada repleta de fallos–, Raíllo y Copete se ha compenetrado a la perfección. Frente al Rayo, no se cansaron de repeler balones, siempre en superioridad sobre Falcao, y tapando bien los desmarques al espacio de Salvi y Álvaro García. Además, Rajkovic ofrece una seguridad que se traslada al resto de sus compañeros.

El centro del campo, quizá la línea que brilla menos, se siente protegido, mientras que los atacantes no dudan en prácticamente ponerse a su misma altura en el campo para ayudar a recuperar el balón.

El resultado fue que los de Iraola se marcharon del partido habiendo tenido mayor posesión de balón, pero sin un disparo a puerta más allá de una ocasión de Trejo que pegó en el palo tras desviarla sin querer Copete.

Solo han pasado tres partidos de Liga y falta por ver si este entramado defensivo funciona ante rivales de mayor envergadura, pero el conjunto bermellón sabe a lo que juega, confía en el plan y lo sigue a rajatabla. Son cuatro puntos de nueve posibles, invictos a domicilio y sin haber encajado lejos de Son Moix. Mejor imposible.

Y también falta por ver si ante equipos que luchan por el mismo objetivo, que no es otro que la permanencia, y en que la victoria será más exigible, si el equipo da un paso adelante sin poner en riesgo el equilibrio defensivo. Frente al Girona este sábado será una buena prueba para ver si el conjunto mallorquinista es capaz de asumir el mando del juego, proponer en ataque y mantener el orden táctico en la línea de cinco.

Un récord histórico

Los dos partidos sin encajar a domicilio ante Athletic y Rayo, unidos a los últimos de la temporada pasada frente a Sevilla (0-0) y Osasuna (0-2), constituyen un récord histórico para el Mallorca, ya que es la primera vez que enlaza cuatro partidos consecutivos como visitantes sin encajar un gol en Primera División.