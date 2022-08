La cara y la cruz del Rayo Vallecano-Real Mallorca

Kang In Lee suma y sigue con el paso de los partidos. El surcoreano ha agarrado con fuerza el reto lanzado por Aguirre y no ha dudado en echarse el equipo a la espalda. Ante el Rayo, además, redondeó su gran actuación con un gol que dio tranquilidad y sirvió para tumbar las esperanzas de los de Iraola. Kang ha dado un cambio radical de una temporada a otra. Como siempre, era el encargado de meter velocidad, encarar y apoyar a Muriqi. Y su gol está trabajado. Balón en largo a Muriqi y le tocaba esperar la caída por detrás, solo que la pelota le vino de Balliu. Su definición fue de gran jugador. Quiere que este sea su año.

La cruz: Clément Grenier

Todo el mallorquinismo confía en él como sustituto de Salva Sevilla, pero Grenier no ha dado muestras de ello todavía. El centrocampista francés, que ha ido de más a menos desde la pretemporada, no se está encontrando en el terreno de juego. Excesivamente impreciso con el balón, no le da la tranquilidad y la pausa necesaria al equipo. En los momentos de agobio del Rayo, suya era la responsabilidad de coger el mando, pero no pudo. Con la milagrosa recuperación de Galarreta, mucho tendrá que mejorar en los próximos partidos o dentro de poco puede verse relegado al banquillo.