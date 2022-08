El Mallorca gana a lo grande al Rayo Vallecano

El Mallorca ha logrado la primera victoria de la temporada a lo grande. Ha tumbado al Rayo Vallecano en un encuentro en el que ha sabido aprovechar sus ocasiones, con los errores de los locales, y ha demostrado un gran oficio a la hora de defender. Los goles de Muriqi y Kang In Lee han sido suficientes para vencer en un escenario muy complicado y que debe dotar de autoestima para el futuro.

Estos cuatro puntos tras apenas tres jornadas, con dos de los encuentros como visitantes, saben a gloria. Y con un detalle fundamental, sin encajar fuera. Empató en San Mamés ante el Athletic (0-0), perdió ante el Betis en Son Moix en un choque en el que fue perjudicado por el árbitro (1-2) y que no mereció quedarse sin nada y hoy ha sorprendido al Rayo (0-2). Hay que concederle mucho mérito a este triunfo porque llega ante un adversario que había empezado como un cohete, arrancando un punto del Camp Nou ante el Barcelona (0-0) y sacando los colores al Espanyol en el RCDE Stadium (0-2). No había recibido ningún tanto. Hasta hoy. Este inicio concede credibilidad a la pizarra de Javier Aguirre, que ha sido capaz de desquiciar al Rayo y alimentar las ilusiones ante una temporada que se antoja larga y en la que hay que sumar lo máximo posible al principio para evitar urgencias después.

El plan del Mallorca era claro. Tapar espacios, tener las líneas muy juntas para incomodar al rival y tratar de sorprender en alguna contra. Y no le ha podido salir mejor en la primera parte porque Dani Rodríguez, el más listo de la clase, ha protagonizado una de esas acciones por las que está sobre el césped. Ha cortado un pase de la zaga del Rayo, en la que Pathé Ciss ha evidenciado que no es central, y se ha dirigido como un cohete a la portería de Dimitrievski. Ha levantado la cabeza y, con la izquierda, ha servido un gran centro a Muriqi, que ha leído perfectamente la jugada para cabecear de forma impecable. Un gran gol a los doce minutos que ha dejado un panorama ideal por delante. Incluso después el kosovar ha probado fortuna con un tiro alto, pero la realidad es que ha empezado un monólogo de los locales en ataque y otro en defensa de los visitantes. Unai López ha mostrado los dientes, primero con un tiro que se ha ido a córner tras un saque de esquina y después con una falta lejana. Pero lo más peligroso ha llegado a la media hora cuando un tiro de Trejo, que mantiene una clase sensacional, ha tocado en Copete y la pelota se ha estrellado en el palo. Ha sido un gran susto porque Rajkovic ha hecho la estatua. El Mallorca ha estado relativamente cómodo repeliendo las ofensivas de los de Iraola, pero el balón no le duraba ni tres segundos. Y esto era un problema. Eso sí, un gran centro de Kang In Lee ha podido marcar las diferencias, pero el testarazo de Muriqi, una auténtica bendición para este equipo, se ha marchado desviado.

La charla de Aguirre al descanso ha tenido un efecto positivo en la reanudación ya que ha mostrado a un grupo más adelantado y más intenso en ataque. Muriqi, onmipresente, ha sacado petróleo con una contra en la que ha soltado un disparo seco que ha despejado el portero. Y justo después Kang In Lee ha provocado un córner tras un buen tiro. Han sido minutos esperanzadores para los baleares, que con una chilena de Muriqi, y una contra de Maffeo que ha finalizado con un tiro de Dani, han demostrado garra. Iraola ha movido su banquillo y ha apostado por la entrada de Camello para actuar, junto a Falcao, con dos delanteros. Buscaba fijar a los centrales del Mallorca, muy entonados desde el primer minuto del encuentro. Precisamente el cedido por el Atlético ha metido miedo con un chut que se ha topado con Raíllo. Y justo cuando los rojillos empezaban a mostrar síntomas de cansancio se han encontrado con un regalo inesperado. Rajkovic saca de puerta, Balliu cabecea hacia atrás y habilita a Kang In Lee, que estaba muy atento, para plantarse ante Dimitrievski y batirle por el palo corto. Ese gol sabía a gloria. Un 0-2 para enmarcar cuando todavía quedaban veintiséis minutos para el final. Aguirre ha introducido a Antonio Sánchez por un Grenier que pedía a gritos ser cambiado. Tocaba resistir como se pudiera. Bebé lo ha intentado con un chut alto, pero los vallecanos estaban acelerados y eso era lo mejor que le podía pasar porque facilitaba que hubiera menos concesiones. Javi Llabrés ha entrado para aportar frescura, pero lo que tenían que hacer los isleños es intentar que se jugara poco o nada. Aguirre ha sorprendido por introducir a Galarreta, que volvía a jugar seis meses después de romperse la rodilla, la otra gran noticia de una jornada para el recuerdo. No ha podido salir mejor porque no ha pasado nada más hasta que el colegiado ha señalado el final. Toca celebrarlo.

---

Rayo Vallecano: Dimitrievski, Balliu, Catena, Pathé Ciss, Fran García, Unai López (Comesaña, min.56), Óscar Valentín (Pozo, min. 85), Trejo (Camello, min.56), Salvi (Bebé, min. 56), Álvaro y Falcao (Nteka, min.72).

Real Mallorca: Rajkovski, Maffeo, Raíllo, Valjent, Copete, Jaume Copete, Battaglia, Grenier (Antonio Sánchez, min.65), Dani Rodríguez (Galarreta, min. 85), Kang In Lee (Javi Llabrés, min. 73) y Muriqi (Abdón, min. 85).

GOLES: 0-1: Muriqi anota de cabeza tras una gran acción de Dani (min.12); 0-2: Kang In Lee se aprovecha de un error de Balliu y marca (min.64) . ÁRBITRO: Sánchez Martínez (comité murciano). T. amarillas: Grenier (min.62), Óscar Valentín (min.65), Antonio Sánchez (min.72), Copete (min. 78). T. rojas: No mostró.