Siempre se ha dicho que el fútbol es de los aficionados, pero esta frase dejó de tener vigencia hace ya unos cuantos años y para muestra un botón. La UD Ibiza, equipo que cumple su segunda temporada en LaLiga SmartBank, ha decidido poner unos precios desorbitados para las entradas del amistoso que su equipo afrontará el próximo domingo frente al Real Mallorca.

Todos aquellos aficionados, no abonados, que quieran acudir a presenciar el encuentro deberán pagar entre 20 y 50 euros por una entrada para el último amistoso de la pretemporada de ambos equipos en Can Misses, pero lo que ha generado todavía más polémica es que, los propios socios del conjunto ibicenco, también deberán pagar para poder presenciar el partido desde las gradas.

Ya lo adelantó el presidente Amadeo Salvo en rueda de prensa hace unas semanas durante la presentación de Armando Shashoua: "para el partido del Mallorca, no vale el abono". El pasado viernes se confirmó. La UD Ibiza hizo públicos los precios de las entradas para el derbi que se celebrará el próximo día 7 de agosto, en el marco del I Torneo Power Electronics.

Lo que sí tendrán los abonados es una ligera rebaja en el precio de la entrada: desde 10 euros en los fondos, hasta 25 si escogen ver el partido desde la tribuna. Para los que no son socios, los precios están entre los 20 y los 50 euros. Además, al no servir el carnet, los asientos no estarán reservados, por lo que los abonados no dispondrán de su asiento habitual.

Nada de todo esto ha gustado a los aficionados más acérrimos de la UD Ibiza que, esta vez, no han dudado en manifestar su desacuerdo con la dirección del club celeste a través de las redes sociales.

Pero no solo se han quejado seguidores a título individual, también lo han hecho algunos integrantes de las peñas, como el ex presidente de la Peña Corsarios, Juan Carlos Maneiro, que cree que este partido debería ser gratis para los socios como muestra de agradecimiento por "su fidelidad un año más". Cabe destacar sin embargo, que no ha habido comunicado oficial ni de la Peña Corsarios ni de la Penya Pagesa en relación a esta cuestión.