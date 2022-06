Salva Sevilla: «Antes de venir al Mallorca me planteé dejar el fútbol»

¿Cómo ha vivido el homenaje que les ha hecho el Mallorca?

Con muchos nervios, casi más que el día de Osasuna. Son muchos recuerdos. Me han venido muchísimos momentos a la cabeza. Ves a tu familia, a gente en la grada coreando tu nombre y creo que no nos merecemos tanto cariño, pero esta afición siempre ha sido muy agradecida, nunca falla. Desde el primer día, cuando todavía no me habían visto ni jugar, ya me empezaron a tratar súper bien y la verdad es que me quedo con eso. Es lo más importante que te puedes llevar, algo que no se compra con dinero.

¿Le hubiera gustado saber, el día ante el Rayo, que iba a ser su último partido en Son Moix?

El día del Rayo o mucho antes. Cuando era algo que ya se sabía, creo que lo mejor hubiera sido hablar las cosas. Al final el fútbol funciona así, yo llevo muchos años en esto y no pasa nada, acepto las decisiones porque forman parte del fútbol. Voy teniendo ya una edad y es ley de vida, pero no hubiera pasado nada, cuando lo sabes de antemano, que nos lo hubieran comunicado. Y si no lo sabes, pues planteas los diferentes escenarios. Pero bueno, siempre soy positivo y me llevo las cosas buenas.

Cuando dice que se podían plantear diferentes escenarios, ¿cree que con un descenso sí hubieran contado con usted?

No lo sé porque no se me llegó nunca a plantear, pero es algo que se podría haber hablado. Y aunque tampoco hubieran contado conmigo en Segunda, no pasa nada, lo habría aceptado. Como digo, sé cómo funciona este mundo y sé que se toman decisiones. No me voy enfadado ni triste, me voy decepcionado porque creo que era algo que se podía hablar y no lo voy a esconder, no tengo por qué hacerlo. El que me conoce sabe cómo soy y me gusta expresar lo que siento en cada momento, desde el respeto y diciendo la verdad.

¿Cuándo se pone en contacto el director deportivo con usted?

Con Manolo no lo sé, pero a mí me lo dicen el martes, tras acabar LaLiga.

¿Lo podía intuir?

Durante el año te vas dando cuenta. Cuando no hablan ni una solo vez contigo en toda la temporada, en el 100% de los casos es que no quieren que continúes. En mi cabeza ya estaba asumida esa opción.

Tras lograr la permanencia en Pamplona, se percibió que su celebración olía a despedida.

Para nada. Estaba emocionado por el momento, por conseguir el objetivo, por todo lo que habíamos sufrido. Teníamos mucha rabia acumulada y conseguir, de la manera que se consiguió, la permanencia fue muy emocionante. El momento de la despedida ya lo veía viendo desde hace mucho tiempo y lo tenía asumido.

En su día tuvo ofertas millonarias para irse del Mallorca y decidió quedarse. ¿Se arrepiente ahora de no haberlas aceptado?

No. ¿Has visto lo que me ha dado la gente en todo este tiempo? Yo soy muy de momentos y de gestos y esto lo valoro muchísimo. Para mí el tema material no es lo más importante, ni nunca lo va a ser. Estoy muy tranquilo y no me arrepiento de ninguna de las decisiones que he tomado. He vivido un sueño y no lo cambiaría por nada.

En su carta de despedida se acordó de esa llamada que recibió de Maheta y Recio, sin embargo, ninguna palabra para la propiedad americana, ¿no han sido unos dueños cercanos?

No es que no sean cercanos, pero ellos están fuera y vosotros sabéis lo que vienen y lo que dejan de venir. Conmigo han tenido el mismo trato que con el resto de compañeros. No te puedo hablar ni mal ni bien de ellos porque no hemos tenido casi contacto. Se pasan dos o tres veces al año y con los jugadores hablan muy poco.

Entre los compañeros que formaron el vestuario de Segunda B dio la impresión que se creó un vínculo muy fuerte. ¿Había vivido algo así?

Ese mismo año lo comentaba. Lo que más valoraba de esa gente era la humildad que había, el remar todos hacia la misma dirección, el ser muy compañeros, el querer todos el mismo objetivo… Yo venía de estar cinco o seis años en Primera y cuando estás en esa categoría te sueles despistar un poco, no valoras muchas cosas. Los futbolistas a veces nos creemos más de lo que somos, vivimos como en una burbuja… Y cuando bajé a Segunda B me di cuenta del vestuario que teníamos, que la gente era muy parecida a mí y creo que cuando se crea esa unión, ese tipo de cohesión puede con todo.

¿Qué fue Xisco Campos para ustedes en ese vestuario?

La palabra capitán creo que lo puede resumir muy bien. Xisco siempre ha sido un ejemplo en todo, un capitán de los pies a la cabeza, una persona increíble con unos valores que, ya no te digo en el fútbol, en la calle te los puedes encontrar muy pocas veces. Solo tengo palabras de agradecimiento para él. Me ayudó muchísimo, siempre estaba dispuesto. Y a día de hoy ahí sigue, con mensajes, siempre atento para ayudar. Es una persona muy capacitada a la que le estaré siempre agradecido.

Su primer entrenador en el Mallorca fue Vicente Moreno ¿cómo le definiría?

Ha sido una persona súper importante en mi carrera. Yo venía de un año en el Espanyol que no fue fácil, lo pasé muy mal e incluso me planteé dejarlo todo porque ya tenía una edad. Él me dio muchísima confianza, apostó por mí y, joder, he vivido cosas con él inolvidables. Como entrenador ha sido increíble.

Y Luis García, ¿qué le ha aportado?

Prácticamente lo mismo. Luis es un tío muy cercano, un entrenador que me ha cuidado al máximo. Hemos tenido una conexión siempre brutal, pensamos muy parecido. Tiene unos valores que respeto muchísimo y también es un grandísimo entrenador.

¿Aguirre?

Nos ha dado poco tiempo para conocerle. Ha sido un gran motivador y se nota que se maneja muy bien en este tipo de situaciones.

Solo le dejo escoger a uno de los tres, ¿con quién se queda?

No podría. Me quedaría con Vicente y Luis, no puedo decantarme.

¿Qué amigo se lleva de este vestuario?

Tengo muchos, pero si solo puedo uno, te diría Manolo. Desde que llegamos aquí en Segunda B, tanto con él como con su familia, hemos mantenido muy buena relación.

¿El momento más bonito que ha vivido?

Soy muy de personas, de gestos, de cariño, del respeto de la gente. Futbolísticamente hemos vivido cosas que no hace falta ni que las diga, muy difíciles de conseguir, pero me quedo con la parte sentimental.

¿Y con qué gol se queda?

He metido muy buenos aquí y la verdad es que no es lo normal (ríe). Por la importancia, quizás me decantaría por el que anoté ante el Dépor o el Alcorcón.

¿Un rincón de la isla?

¿Te puedes creer que no conozco mucho? Soy de playa, así que cualquier playa me va bien.

¿Le seguiremos viendo por Mallorca?

Por supuesto. Esto es solo un hasta luego. Tenemos casa aquí y volveremos seguro.

¿Cuál es el jugador con más calidad de este plantel?

Depende de muchas cosas, pero creo que ha habido futbolistas con muy buenas condiciones. A mí me gusta mucho Abdón, siempre se lo he dicho, así que me quedo con él.