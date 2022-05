Javier Aguirre no huye de su responsabilidad. Tiene clara la trascendencia del encuentro ante el Granada de este sábado (14 horas/Movistar) y por eso no ha dudado a la hora de lanzar un mensaje a sus jugadores. "Quiero que la afición vea que queremos ganar el partido", ha subrayado el entrenador del Mallorca en su comparecencia en Son Bibiloni. "Lo ideal sería que marcásemos pronto porque eso tranquilizaría a mucha gente y metería más al público. Pero si no se da, tenemos que intentarlo. Me preocupa que mi equipo defienda mejor, porque hemos encajado goles evitables", ha subrayado ante los periodistas.

El mexicano es consciente de que este duelo está marcado en rojo en el calendario. "Será un partido intenso. Es una final contra un rival directo y la afición lo espera porque así lo sentí esta semana. Puede marcar el resto de la Liga, pase lo que pase va a haber más Liga, no es definitivo, pero sí es muy importante", se ha explayado. 'El Vasco' ha deslizado cómo quiere que sus pupilos afronten el duelo en un Son Moix que se llenará. "Intentaremos tener más tiempo la pelota, llevar el protagonismo y la iniciativa y, estando en casa, estamos obligados a ello. Espero que la gente nos ayude y darle una alegría, el jugador número doce es muy importante", ha resaltado antes de adelantar que recuperará "la defensa de cuatro". "Pero eso no quiere decir que seas más ofensivo que si juegas con cinco. Los esquemas tácticos no son fotografías. Lo que es innegociable es la actitud", se ha apresurado a aclarar.

Acerca del Granada, Aguirre no se ha extendido. "Desde que está Karanka ha tenido dos partidos y ha jugado de distinta manera en ambos. Procuramos verlo en ambas facetas, sin balón y con ataque construido", ha comentado antes de agradecer las palabras del preparador de los nazaríes, que ha destacado que la mayor amenaza de Mallorca es el propio Javier Aguirre. "Tenemos la fortuna de que han jugado todos, menos Reina, eso significa que priorizo el equipo, pero le agradezco sus palabras a Aitor, hemos mantenido un buen contacto desde hace tiempo", ha apuntado antes de restar importancia al hecho de que los rojillos no hayan ganado todavía jugando a las 14 horas. "El horario no nos gusta, a Granada ni a nosotros, pero poco podemos hacer. Vamos a romper la estadística", se ha limitado a comentar convencido.

Aguirre ha desvelado las bajas para este encuentro frente a los andaluces, que tienen un punto menos en la clasificación y ocupan puestos de descenso. "Ayer le hicieron una intervención ambulatoria a Amath, Russo no llega y Sedlar, está en su fase final. Amath y Sedlar están para los dos últimos partidos y Russo me dice el doctor que para el siguiente", ha explicado. Eso sí, recupera a Jaume Costa, que estaba lesionado, y a Muriqi, que estaba sancionado.

Por último, el ex de Osasuna, Atlético y Zaragoza, entre muchos otros, se ha felicitado por la inminente remodelación de Son Moix. "Me fui contento a casa porque va a ser un estadio de primerísimo nivel. La idea del club es la de un proyecto sostenible, con cosas innovadoras. Va a haber cosas que solo las he visto en Estados Unidos, me gustó mucho la presentación", ha finalizado.