Da igual que el Barça acumule tres derrotas consecutivas en el Camp Nou. "De un equipo así siempre espero lo mejor", ha reconocido Javier Aguirre, técnico del Real Mallorca, durante la previa del partido que el Mallorca afronta este domingo en el feudo catalán: "Es un equipo que está peleando ahí arriba por la Champions. Saldrá con el cuchillo entre los dientes ante un público que seguramente les exigirá. Espero un Barça muy agresivo".

El preparador mexicano, que a lo largo de su trayectoria nunca ha conseguido ganar en el Camp Nou, ha señalado que "las estadísticas están para romperse". El 'Vasco' es consciente de que si su equipo quiere lograr el triunfo "deberá hacer un partido perfecto, y eso tampoco te garantiza nada".

"El momento para ganar en un campo grande no sé exactamente cuándo es. Se tienen que dar muchas circunstancias a tu favor para que las cosas salgan bien. La necesidad que tenemos nos obliga a jugar sin errores, y aun así, antes este tipo de rivales, no te garantiza nada. Nos jugamos en cada partido la vida, la permanencia. Mañana se tiene que notar que nosotros tenemos mucha necesidad", ha resaltado el preparador bermellón.

Además de la ya conocida baja de Vedat Muriqi por sanción, Aguirre no podrá contar con Jaume Costa, quien sufre un "problema muscular". "Podía llegar, pero no hemos querido forzar la máquina. Hoy ha entrenado con el grupo, pero no viaja", ha reconocido.

Cuestionado por quién formará en la línea ofensiva del equipo en tierras catalanas, Aguirre no ha querido desvelar su plan, pero sí ha reconocido que con la baja de Vedat se pierde "juego aéreo y el entusiasmo que pone". "Es verdad que Vedat aporta mucho, pero son cosas del juego. Por suerte, en su puesto tengo cinco jugadores. Todos son muy distintos entre sí, quizás el que más se le parezca sea Fer Niño, por envergadura, pero evidentemente vamos a extrañar la energía de Muriqi", ha resaltado.

Cádiz y Rayo Vallecano lograron llevarse el triunfo en el Camp Nou en las dos últimas jornadas de Liga. El entrenador del conjunto rojillo ha reconocido que han visionado ambos partidos y se los han mostrado a sus jugadores: "Vimos los dos encuentros, hicimos análisis, sacamos nuestras conclusiones y se las mostramos a los jugadores. Las cosas que hicieron los rivales para ganar. Tenemos que hacer un partido perfecto si queremos ganar allí".