Luis García ha tenido que volver a salir a dar la cara. Otra vez por el Real Mallorca. Esta vez por sus jugadores. El técnico del conjunto bermellón, una vez finalizada la rueda de prensa previa al partido frente al Espanyol, ha pedido el turno de palabra para hacer una defensa a ultranza de Pablo Maffeo, a quien “han criminalizado” por su entrada a Vinicius en el partido frente al Real Madrid.

“Partiendo de la base de que la entrada de Maffeo es roja, creo que se ha sido demasiado duro con él. Se le ha llamado asesino, se le ha llamado carnicero y, más allá de la afición, los mismos jugadores del Real Madrid también han encendido más. Creo que la entrada de Maffeo es roja, pero el que tiene que jugar con diez jugadores desde el minuto 6 es el Real Madrid", ha indicado el preparador bermellón visiblemente afectado.

"A nosotros nos han lesionado a un jugador para seis meses y lo único que hemos dicho es que era roja. Ni hemos llamado carnicero a Víctor Ruiz, ni hemos insinuado que fuera a hacer daño. El mismo Galarreta, que tiene una rodilla destrozada no ha dicho nada. Pero luego sale Valverde que no hay que ir a hacer faltas y él en la Supercopa, derribando a un jugador del Atlético por detrás. Creo que a Maffeo se le ha destrozado y no se lo merece. Se han pasado con nosotros y no hablo de los aficionados, hablo de jugadores del Madrid subiendo cosas. No es un trato justo. No creo que haya que criminalizar a los jugadores del Mallorca”, ha señalado.

El preparador rojillo también se ha referido a las declaraciones que el director de Relaciones Internacionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, realiza una vez finalizado el encuentro, en las que asegura que “las entradas de Maffeo y Raíllo son durísimas” y que el “árbitro estando cerca” tendría que haber reaccionado. “Emilio es un tío muy listo y muy inteligente y si llega a ver la jugada de Rodrygo a los seis minutos, no lo hubiera dicho”, ha asegurado.

Cuestionado sobre si echa en falta la figura en el Real Mallorca de alguien que defienda públicamente los intereses del club, Luis García ha señalado que no es algo que le moleste: “Yo soy como soy. Hasta el último día que esté aquí, sea mañana después del partido ante el Espanyol o dentro de año y medio cuando acabe contrato, yo voy a defender a mis jugadores y a mi club hasta la muerte”.

Para aparcar ya el encuentro frente al Real Madrid, el preparador rojillo se ha referido también a los insultos racistas que tuvieron que soportar alguno de los jugadores del conjunto blanco durante el encuentro disputado en Son Moix: “Evidentemente está fueran de lugar y si hay alguien que insulta siempre es condenable. De todas formas, creo que la afición del Mallorca es de las más educadas y respetuosas de toda la Primera y la Segunda División, aunque siempre hay alguien, en todos los sitios, que pierde la cabeza”.

Centrado ya en el partido que afronta su equipo mañana frente al Espanyol, Luis García ha alabado al rival y ha puesto en alza a futbolistas como Raúl de Tomás y Serdi Darder. “En casa son un equipo muy fuerte y cuentan con grandísimos jugadores. Cuentan con el delantero de la selección española, casi nada, y luego está Darder, que creo que está llamando también a la puerta de Luis Enrique. Es un jugadorazo con una calidad increíble”, ha reconocido.

Luis García, que para el encuentro ante los de Vicente Moreno no podrá contar con los lesionados Galarreta y Greiff y el sancionado Maffeo, ha informado también de que “otro jugador del plantel” será duda hasta el último minuto. “Me vais a permitir que no lo diga para no desvelar cosas al rival”, ha señalado.