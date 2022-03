Clèment Grenier puede ser el fichaje sorpresa del Real Mallorca para lo que resta de Liga. El club bermellón ha hecho oficial esta mañana su incorporación a los entrenamientos y el técnico Luis García cree que sí que se acabará quedando, al contrario de lo que sucedió con Sturridge. "Pienso que lo vamos a hacer. Mi idea es que sí. Viene a sumar y a ayudarnos. Si le ponemos en forma nos puede dar ratitos", ha apuntado.

El entrenador mallorquinista ha reconocido que los problemas que sufrió Antonio ante el Valencia activaron la opción de contar con Grenier. "Cuando se lesionó Galarreta era la única opción que nos podía encajar. Es un 8, tiene calidad y va bien a balón parado. Ha estado entrenando con el filial del Olympique de Lyon B. Cuando pasó lo de Antonio el sábado nos pusimos en alerta. Si se hubiese lesionado habríamos ido muy justos en esa zona. No va a ser un jugador de rendimiento inmediato. Vamos a valorarle físicamente estos días y decidiremos", ha explicado.

"El sábado os podré decir el tiempo que necesitará para estar en forma. Creo que le va a costar un poco. Es un jugador que pienso que estará apto. Puede tardar una o dos semanas calculo", ha añadido.

Centrado ya en el duelo de mañana ante la Real Sociedad, Luis García ha admitido que el "comodín" del partido aplazado es una gran oportunidad para aprovechar. "Este era un comodón que teníamos en la manga. Siempre decíamos que teníamos un partido menos que los demás y llega el momento de jugarlo. Todo lo que sumemos, que espero que sean tres, será un paso adelante", ha destacado.

El preparador madrileño ha alabado el juego de los Imanol Alguacil. "La Real Sociedad es muy buen equipo. Tiene jugadores de mucha calidad y muy identificados con el sentimiento de pertenecer al club. Ha tenido que soportar tres competiciones, que no es nada fácil. Quiere la pelota, te hace reiniciar hacia atrás. Defensivamente tenemos que ser muy fuertes cuando no la tengamos. Nos van a hacer correr mucho", ha vaticinado.

Para este partido, el Mallorca recupera a Baba, que no jugará de titular pero que podría gozar de algunos minutos. "Antonio está bien. No tiene nada en especial, está perfecto. El equipo está completo. Baba va ir al banquillo, no va a jugar de principio, pero puede entrar durante el partido. Ojalá vaya bien y no le necesitemos", ha informado.

Luis García ha vuelto a explicar que la expulsión que sufrió contra el Valencia le parece "injusta": "Espero el mínimo de sanción. Creo que es injusto que a los entrenadores nos echen dos partidos. Para mí la expulsión no es justa. Como no tenemos sindicato no nos defendemos. Somos el eslabón más débil".

"Esperan de nosotros que seamos un ejemplo de todo. No es fácil con la tensión que tenemos. No se puede estar todo el partido sin hablar y moverse. Creo que por levantar los brazos o decir que no es falta no mereces la expulsión. Voy a intentar poner de todo de mi parte para no repetirlo", ha concluido.