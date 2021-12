Dani Rodríguez lamentó la derrota del Mallorca en el Nuevo Los Cármenes de Granada (4-1), aunque consideró que la diferencia en el marcador es exagerado. «Estuvimos dentro del partido hasta la oportunidad de Fer Niño y a partir de ahí se nos escapa totalmente. El resultado es abultado para la imagen que hemos dado. El balance del año es bueno y estamos con ganas de que pasen las vacaciones y que venga lo bueno», declaró.

El centrocampista gallego, autor del gol de los bermellones, reconoció que no estuvieron a la altura en los últimos minutos: «Tuvimos la oportunidad de ponernos 2-2 y estuvimos dentro del partido hasta el final, pero lo del final no puede volver a pasar porque la imagen no es buena. Me quedo con los noventa y pico minutos anteriores en los que sí estuvimos dentro del partido», resaltó. Dani considera que 2021 les ha sonreído, a pesar de la derrota de ayer. «El año es bueno, el inicio de Liga es muy bueno y ahora debemos intentar que la segunda vuelta, con el último partido el 2 de enero, sea igual de buena como la primera», señaló esperanzado.

Por otra parte, el entrenador del Granada, Robert Moreno, dijo que es «una maravilla» cuando tienes en tu plantilla «algo excepcional como Jorge Molina». El catalán cree que el Granada hizo ante el Mallorca «un partido muy completo» y que hablaron «en el campo, que es donde hay que hablar». Además, se mostró «muy contento por dar alegrías a la afición» con el triunfo frente los bermellones.