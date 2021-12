Jorge Molina sonroja al Mallorca en Granada (4-1)

Los pupilos de Luis García no fueron capaces de darle una alegría a su entrenador para estas fiestas. El Real Mallorca cerró el año en el Nuevo los Cármenes con una derrota merecida ante un Granada que tuvo el control del partido prácticamente en todo momento (4-1). El conjunto anzaluz, que afrontaba el duelo tras perder ante un Segunda RFEF en Copa, se encomendó en la veteranía y el olfato goleador de Jorge Molina para lograr un triunfo que les da vida y les coloca a solo un punto de los bermellones.

El primer tanto de Molina encontró respuesta con una diana de Dani Rodríguez, pero a la segunda diana el Mallorca ya no supo buscarle réplica. A falta de un partido para que finalice la primera vuelta, el conjunto bermellón cierra 2021 con media permanencia en el bolsillo, pero la sensación amarga que dejan tierras andaluzas.

Por fin Luis García se decidió por apostar por la ‘conexión asiática’ de inicio, asumiendo el consecuente riesgo de perder profundidad en su juego. La última vez que Take Kubo y Kang In Lee jugaron de titulares un encuentro, el Real Madrid endosó seis tantos al conjunto bermellón. Además el técnico tiró de lógica en la zaga para cubrir la baja de Russo dando minutos a Sedlar.

El Mallorca saltó latoso, con posesiones horizontales, pero sin mostrar los colmillos. Sin embargo las tornas cambiaron y fue el equipo de Robert Moreno el encargado de hacerse con el control del esférico. A los 20 minutos el conjunto local orquestó una contra de manual. Kang In Lee perdió el balón y Luis Suárez galopó 40 metros para llegar a la frontal y abrirla para Jorge Molina. El delantero de Alcoy definió de primeras ante un Reina que se venció demasiado pronto.

Pero así como llegó la alegría a la grada del feudo andaluz, esta se desvaneció. Tres minutos después fue el Mallorca el encargado de realizar una triangulación perfecta que inició Kubo, el mejor del equipo, con un cambio de banda. Costa puso el centro para que Dani Rodríguez, sin marca, anotara a placer (1-1).

El gol del futbolista gallego lo digirió mucho mejor el Granada. Al paso por la media hora de partido la tuvo Machís, tras un error grosero de Maffeo. A esta sí respondió Reina. El Mallorca sufría a balón parado y dos minutos después era Germán el que la enviaba al larguero ante la feroz empanada de la defensa, que evidenciaba serios problemas en su banda izquierda. La clemencia de los nazaríes permitía que el partido llegara al descanso con tablas.

Pero tras la reanudación la postura no cambió y el Granada, otra vez desde la botas de Jorge Molina, volvía a adelantarse. Todo un regalo de la zaga bermellona que fue incapaz de despejar un balón que se paseó demasiado tiempo por el interior del área. No acertó a cabecear Neva, tampoco a volear Machís, pero no erró el olfato goleador de Molina para volver a poner a los suyos por delante en el marcador.

En el descuento el Mallorca tiró por la borda todo el trabajo. Molina, con un disparo raso anotó el 3 a 1 y Antonio Puertas redondeó el resultado en el 94.

Ficha técnica:

Granada: Maximiano; Quini, Torrente, Germán, Carlos Neva (Escudero, min. 67); Milla, Gonalons, Machís (Arias, min. 79); Antonio Puertas, Luis Suárez y Molina (Butzke, min. 92).

Real Mallorca: Reina; Maffeo (Fer Niño, min. 67), Sedlar, Valjent, Jaume Costa (Oliván, min. 79); Baba, Galarreta (Salva Sevilla, min. 67); Kang In Lee (Antonio Sánchez, min. 59), Dani Rodríguez; Take Kubo y Ángel (Abdón Prats, min. 79).

Goles: 1-0: Jorge Molina, tras una contra orquestada por Luis Suárez (min. 20). 1-1: Dani Rodríguez remata de cabeza un centro de Jaume Costa (min. 23). 2-1: Jorge Molina, tras aprovecharse de un fallo en remate de Luis Suárez (min. 61). 3-1: Jorge Molina (min. 91). 4-1: Antonio Puertas (min. 94).

Árbitro: Muñiz Ruiz (Comité gallego).

Tarjetas amarillas: Luis Milla (min. 18), Gonalons (min. 22), Sedlar (min. 47), Quini (min. 50), Baba (min. 77),

Tarjetas rojas: No hubo.

Estadio: Nuevo los Cármenes.