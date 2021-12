Contrariado por el resultado y cabreado por los últimos minutos de su equipo. Así ha salido Luis García Plaza, técnico del Real Mallorca a la sala de prensa del Nuevo los Cármenes. El preparador bermellón ha asegurado que “el resultado ha sido súper abultado para los méritos que han hecho ambos equipos sobre el verde”. “Os digo la verdad, no tengo para nada la sensación de que nos hayan metido un baile de narices”, ha reconocido.

El preparador rojillo sí ha aceptado que “durante la primera parte” el equipo ha tenido “algunos minutos malos”, pero en la segunda Luis García ha considerado que “confiaba en todo momento con que el empate podía llegar”. “Si Fer Niño mete la que tiene en el 86, diríamos que el Mallorca es tremendo y el Granada muy malo, pero lo que no podemos permitir es bajar los brazos como hemos hecho en el 89. A partir de ese momento el equipo ha sido un desastre”, ha admitido.

El conjunto nazarí se coloca a un solo punto del Mallorca en la clasificación, un aspecto que lógicamente preocupa al madrileño. “Hombre si hablamos de que el Granada es un rival directo en la tabla creo que algo bien estamos haciendo, pero es verdad que al final de la temporada podemos acordarnos de estos dos últimos goles. Tenemos que aprender a jugar esos últimos minutos”, ha insistido.

Luis García, que volvió a alinear por segunda vez en la temporada a Kang In Lee y Take Kubo de inició, ha valorado el papel de ambos jugadores: “La verdad es que creo que, en el físico, hemos salido con un equipo muy pequeño. Al final Kang y Take son jugadores con un perfil muy parecido, pero tampoco teníamos mucho más de dónde tirar porque Antonio llegaba medio tocado. Hay que sumar que Kang se ha encontrado en todo momento muy incómodo, pero creo que Kubo ha estado muy bien hoy. Seguimos teniendo muchísimas bajas, pero esperamos que tras el parón de Navidades podamos empezar a recuperar jugadores. Entre enero y febrero ya podremos volver a contar con Raíllo, Hoppe, Amath... Eso me llena de optimismo”.

Ya para acabar, Luis García ha valorado el partido de Jorge Molina, quien ha anotado un triplete al conjunto bermellón: “Es que el tío tendrá 45 años y seguirá marcando. Lo comparo un poco con Rubén Castro en Segunda. Es verdad que ya no es el Molina de 32 años, pero sigue teniendo gol y nos lo ha demostrado”.