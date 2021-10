Cádiz-Real Mallorca: Una oportunidad para abrir brecha

Todo un caramelo que debe tratar de saborear como sea el grupo de un Luis García Plaza que deslizó que no perder tampoco sería malo. Y tiene razón. Empatar en el Nuevo Mirandilla no se antojaría un mal resultado, al menos antes de saltar al césped, pero medirse a un equipo que sufre mucho en su casa, que todavía no ha vencido ante los suyos, debería obligar a salir con el cuchillo entre los dientes.

El fútbol es caprichoso y está por ver qué cara ofrecerán los bermellones, pero si envía las mismas señales que en sus últimos encuentros, con un adversario con menos potencial que los anteriores, tiene muchas más opciones de obtener premio. Eso sí, deberán saber gestionar que los gaditanos les regalen el balón, aunque jueguen como local, para después intentar sorprenderles descaradamente a la contra. Es el manual de Álvaro Cervera que la España futbolística tiene claro. Y este es uno de sus grandes peligros. Saber recular y replegarse es vital, de ahí que jugadores como Baba y Galarreta se antojen fundamentales en choques como el este domingo, para sujetar el centro del campo, a la hora de cortar balones. García Plaza recupera a Kang In Lee y Bataglia, tras sus sanciones, y pierde a Jaume Costa por sanción -más allá de las bajas de Take y Raíllo-, aunque todo apunta a que apostará por el mismo once que lo hizo tan bien en su última salida. Eso significa que quizá Amath, brillante ante los hispalenses o quizá Antonio Sánchez, autor del tanto en el mismo duelo, le dejen hueco al surcoreano, que ha demostrado que se merece ser titular. El resto serán los de siempre, con Reina en la portería, Maffeo y Oliván en los laterales Valjent y Russo en el centro de la zaga. Baba y Galarreta se antojan fijos, al igual que Dani Rodríguez y Ángel como jugadores más adelantados. El ariete canario se está ganando ser indiscutible por las soluciones que aporta en ataque, aunque apenas haya anotado una diana. Si sigue así, llegarán más. Seguro.

El Cádiz, por su parte, es antepenúltimo con ocho puntos al verse perjudicado por los resultados de sus rivales en la jornada intersemanal y por haber conseguido solo un punto en su visita a Villarreal (3-3), en un partido que pudo haber ganado.

Los gaditanos se quedaron helados en el tiempo añadido del encuentro en el Estadio de La Cerámica, cuando el conjunto de Unai Emery igualó un choque en el que el Cádiz llegó a ir ganando por 1-3 hasta el minuto 80 y luego recibió dos goles en la recta final. Al Mallorca esta desgracia no le suena nada extraña.

El equipo cadista no gana desde mediados de septiembre (1-2 al Celta) y todavía no ha vencido ante sus aficionados en lo que va de temporada. El Nuevo Mirandilla se le está atascando, pues en casa ha empatado ante Levante, Barcelona y Valencia, y ha perdido con Osasuna, Real Sociedad y Alavés.

Los andaluces suman seis jornadas seguidas sin ganar y de dieciocho puntos posibles solo ha sumado tres, lo que le han colocado en una situación delicada en la tabla, a pesar de que en Villarreal descolló como goleador el hondureño Anthony Lozano, autor de los tres tantos cadistas y ahora máximo artillero del equipo con cuatro, con lo que se prevé que repita como titular. Todo un aviso para los Valjent, Russo y compañía.

El Cádiz tiene las bajas por lesión de José Mari Martín-Bejarano y Jon Ander Garrido, más la del central armenio Haroyan por sanción. Este último es un cambio seguro en el eje de la zaga, aunque es probable que haya más sustituciones. Podría repetir en el once el centrocampista canterano Iván Chapela, que jugó su primer partido como titular en Villarreal y agradó a Cervera. Eso sí, este duelo no está para experimentos.

Informe médicoAumentan los infartos si pierde el Cádiz

El Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz registra un menor número de episodios cardiovasculares (infarto y angina de pecho) en sujetos de alto riesgo cuando gana el Cádiz y mayor cuando pierde. Estos resultados se desprenden de un análisis de las visitas a urgencias por dolor torácico y los ingresos por síndrome coronario agudo entre 2018 y 2020.