Pasado el Tourmalet ante Real Sociedad, Valencia y Sevilla, el Mallorca afronta este domingo en el Nuevo Mirandilla un importante partido ante el Cádiz (14:00 horas/Movistar). El conjunto bermellón, que viene de empatar ante los de Lopetegui en un final no apto para cardiacos, se enfrenta a un equipo que pelea por sus mismos objetivos en Primera y que venderá cara su piel tras sumar solo una victoria en lo que lleva de Liga.

El encuentro es sumamente importante para los bermellones, que en caso de sumar de tres, meterían ocho puntos de ventaja respecto a la zona del descenso. Para este encuentro, no se espere que Luis García realice excesivos cambios en el once, más allá de volver a otorgarle la titularidad al surcoreano Kang In Lee, que este miércoles cumplió su partido de sanción tras ser expulsado en Mestalla. Ángel, que no marcó pero realizó un gran partido frente al Sevilla, también es fijo en el once a pesar de acabar con algunas molestias el último choque en Son Moix.

El Cádiz, que viene de sufrir el 'síndrome del descuento' ante el Villarreal, dejándose empatar cuando ganaba 1-3, pasa por una mala racha de resultados. Tienen marcado este partido en rojo como uno de los fijos que deben ganar este curso si quieren tener opciones de lograr la permanencia. El conjunto amarillo se ubica en la décimo octava posición de la tabla con 8 puntos y -8 en su diferencial de goles, de modo que actualmente se encuentra en la zona de descenso.

